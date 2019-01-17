Виктор Томенко пообщался с губернаторами и прочувствовал политику федерального центра

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поучаствовал в X Гайдаровском форуме в Москве. О своих впечатлениях он уже по традиции написал в instagram.

«Форум — отличная возможность встретиться и пообщаться сразу с большим количеством представителей федеральной власти и коллег-губернаторов, обсудить актуальные проблемы, „сверить часы“», — пишет Виктор Томенко.

Он отметил, что на Гайдаровском форуме обсуждаются важные вопросы, которые часто становятся основой для принятия практических решений и различных программ. В частности Алтайский край готов первым реализовать пилотный проект по цифровой трансформации сельского хозяйства, сообщил Томенко на форуме 16 января.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Участие в форуме дает возможность точнее понимать и чувствовать актуальную повестку федерального центра, познакомиться с опытом других регионов, подпитаться идеями, а по некоторым вопросам позиционировать и наш край.

Тему Гаударовского форума в комментариях не поддержали, однако подписчики отметили шикарность фотографий, особенно последний. «Аж захотелось сотворить гипсовый бюст!», — пишет miss_patrikeevna. Но большая часть комментарий по-прежнему посвящена проблемам региона.