31 июля временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко в ходе рабочей поездки в Алейск особое внимание обратил на вопросы модернизации объектов жилищно-коммунальной сферы и подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Уже в наступающем отопительном сезоне система теплоснабжения города Алейска начнет работать более эффективно за счет установки современной модульной котельной, которая позволит обеспечить теплом около половины жителей Алейска и отказаться от пяти устаревших котельных. Использование энергоэффективного оборудования позволит снизить затраты на электроэнергию и топливо, рассказал глава Алейска Иван Маскаев.

Иван Маскаев,

глава Алейска:

— Главный эффект в том, что город получит качественное тепло, жители в холодное время будут обеспечены хорошим теплоснабжением и горячей водой. Один из основных экономических эффектов — это удешевление себестоимости выработки тепловой энергии. Также с запуском этого объекта мы закроем пять мелких котельных, плюс ко всему — с предприятия «Алейскзернопродукт» снимем нагрузку. То тепло, которое котельная «Алейскзернопродукта» отдавала городу, позволит увеличить мощности предприятия, развивать свое новое производство, выпускать новую продукцию.

Стоимость строительства новой модульной котельной в Алейске составила порядка 70 миллионов рублей. Средства были направлены из краевого бюджета. Всего в текущем году в крае построят 13 модульных котельных, благодаря которым будет повышена эффективность работы систем теплоснабжения в Алейске и еще девяти муниципальных образованиях края, рассказал врио заместителя министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства края Андрей Голубцов.

Виктор Томенко посетил новую котельную в Алейске. Фото: Антон Федотов

Применение современного оборудования в малой теплоэнергетике Алтайского края не только позволит повысить эффективность работы данной сферы, но и обеспечить более высокую надежность работы котельных в зимний период. Поэтому вопросам модернизации сферы ЖКХ уделяется столь серьезное внимание, отметил Виктор Томенко.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

— В настоящее время мы активно готовимся к прохождению очередного отопительного зимнего периода. Летом выполняется большой объем работ, связанных с подготовкой всех систем энергообеспечения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения — всего коммунального хозяйства, которое зимой не должно доставлять нам каких-то проблем. При этом ситуация в наших городах и районах отличается: есть территории, за которые мы спокойны, но опыт прошедших лет показывает, что в некоторых местах надо уделить особенное внимание этому вопросу. В крае в этом году была принята и в настоящее время реализуется программа по капитальному ремонту, модернизации, строительству новых объектов, в первую очередь генерации, то есть выработки тепловой энергии. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 750 миллионов рублей. В этом году работы проводятся на 46 объектах в 25 муниципальных образованиях. В настоящее время более 60 километров теплотрасс приводят в соответствие так, чтобы они тоже работали нормально весь зимний период. Кроме того, большой объем ресурсов направляется и, естественно, наше внимание уделено сегодня созданию нормативных запасов различных видов топлива, в первую очередь угля. Это позволит у нас в крае обеспечить безаварийную, спокойную работу систем теплоснабжения, когда температуры наружного воздуха будут минусовые.

Глава региона положительно оценил ввод в эксплуатацию новой модульной котельной, которая поможет улучшить экологическую обстановку в Алейске.

Виктор Томенко посетил новую котельную в Алейске. Фото: Антон Федотов

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

Новая котельная в конце весны была опробована, подготовлена, получила все допуски — по надежности и по экономике. Появилась возможность закрытия целого ряда маленьких котельных, которые доставляли неудобства для жителей Алейска, в первую очередь это экологические последствия. Теперь эти котельные закрыты, таким образом город становится более комфортным для дальнейшего проживания, что соответствует базовым, основным задачам развития края.

Глава региона в ходе рабочей поездки в Алейск посетил полигон войсковой части 35-й отдельной гвардейской Волгоградско-Киевской орденов Ленина, Красного Знамени, орденов Суворова и Кутузова II степени мотострелковой бригады. Виктору Томенко продемонстрировали учебные стрельбы с участием расчетов боевых машин пехоты. Были рассмотрены вопросы взаимодействия Правительства Алтайского края с командованием войскового соединения.

Виктор Томенко посетил новую котельную в Алейске. Фото: Антон Федотов Виктор Томенко посетил новую котельную в Алейске. Фото: Антон Федотов Виктор Томенко посетил новую котельную в Алейске. Фото: Антон Федотов Виктор Томенко посетил новую котельную в Алейске. Фото: Антон Федотов Виктор Томенко посетил новую котельную в Алейске. Фото: Антон Федотов Виктор Томенко посетил новую котельную в Алейске. Фото: Антон Федотов Виктор Томенко посетил новую котельную в Алейске. Фото: Антон Федотов

Также Виктор Томенко продолжил серию встреч с трудовыми коллективами предприятий Алтайского края. Работники компании «Алейскзернопродукт» задали Виктору Томенко ряд вопросов и высказали инициативы о перспективах развития Алтайского края.

Источник: www.altairegion22.ru