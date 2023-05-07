7 мая
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Политика

Виктор Томенко поздравил ветеранов и прочитал им стихи

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил ветеранов и прочитал им стих о Великой Отечественной войне во время посещения госпиталя для ветеранов войн.

Виктор Томенко поздравил ветеранов и прочитал им стихи.
Виктор Томенко поздравил ветеранов и прочитал им стихи.
Антон Федотов

«Я вас искренне поздравляю с 78 годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Этот день - священный для всех жителей нашей страны. Нет ни одной семьи, которую война не коснулась бы, у которой не сохранилась бы память о родных людях, которые так много перенесли, которые зачастую пожертвовали собой, чтобы следующие поколения жили и строили новую жизнь», — обратился к ветеранам губернатор.

Виктор Томенко отметил, что в годы войны на территории Алтайского края было более 130 госпиталей, в которых прошли лечение около 100 тысяч бойцов. Собравшимся в актовом зале пациентам госпиталя глава региона прочитал стих Андрея Дементьева «Баллада о верности».

Также губернатор дал поручение минздраву края выделить средства на закупку реабилитационного оборудования для госпиталя на сумму 6,5 млн рублей.

Ранее Виктор Томенко проверил завод, где делают алтайский асфальт.

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