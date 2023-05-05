5 мая
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Политика

Виктор Томенко проверил завод, где делают алтайский асфальт

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко осмотрел асфальтовый завод в Новоалтайске.

Асфальтовый завод в Новоалтайске.
Асфальтовый завод в Новоалтайске.
Антон Федотов

«Объемы дорожных работ мы прошедшую пятилетку держим большие - по 800 км делаем ежегодно. Конечно, нам свои заводы нужны. Таких заводов уже пять закуплено, они работают на весь край», - отметил Виктор Томенко.

Напомним, ранее во время общения с дорожными рабочими, строящими трассу в Алтайском районе, губернатор рассказал, что за пять лет в крае в порядок привели уже 3,3 тыс. км.

«Темпы хорошие, поэтому те изменения, которые происходят в дорожном хозяйстве, мы называем «дорожная революция». Изменения революционные», - сказал глава региона.

Также Виктор Томенко осмотрел технику на дорожном предприятии и пообщался с рабочими. Губернатор рассказал, что попросил в недавнем разговоре с президентом Владимиром Путиным помощи в ремонте трассы А-321 на Казахстан. Он попросил главу государства включить дорогу в федеральную адресную инвестпрограмму, чтобы сделать движение более комфортным и безопасным.

«Техника, я знаю, есть, силы есть, финансирование обеспечиваем, значит и зарплата будет. Я вам хочу пожелать только удачи», - обратился он к сотрудникам дорожного предприятия.

Глава региона обратил внимание на важность выполнения работ в срок.

«Тем, кто хорошо работает, в течении года дают федеральную поддержку. И мы в прошлом году ее получили, и в этом году, я думаю, будут у нас шансы еще немного усилить свои возможности», - отметил Томенко.

Ранее Виктор Томенко посетил завод, который выпускает уникальные гусеничные машины.

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