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Политика

Виктор Томенко продолжает падать в национальном рейтинге губернаторов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко спустился на несколько позиций вниз в национальном рейтинге глав российских регионов по версии ЦИК «Рейтинг».

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Виктор Томенко.
Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Виктор Томенко.
Анна Зайкова

Руководитель краевого правительства по итогам мая-июня расположился на 67 строчке (из 85).

При этом еще в апреле он был на 62 месте. Тогда авторы исследования указывали, что негативно на имидже Томенко сыграла кадровая турбулентность во власти.

В новом рейтинге о причинах потери позиций алтайского губернатора авторы не рассуждают, но приводят комментарий журналиста Валерия Савинкова. Он считает, что по основному и самому болезненному для Алтайского края и всей России индикатору — реальным располагаемым доходам населения — результаты Виктора Томенко «просто чудовищны».

В целом, по мнению спикера, образ Томенко за три года на Алтае «хоть и сильно поблек, но все же еще сохраняет что-то положительное на контрасте со своим предшественником».

Ранее сообщалось, что Виктор Томенко потерял 15 позиций в рейтинге глав регионов по числу упоминаний в соцсетях.

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