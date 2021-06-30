Виктор Томенко продолжает падать в национальном рейтинге губернаторов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко спустился на несколько позиций вниз в национальном рейтинге глав российских регионов по версии ЦИК «Рейтинг» .

Руководитель краевого правительства по итогам мая-июня расположился на 67 строчке (из 85).

При этом еще в апреле он был на 62 месте. Тогда авторы исследования указывали, что негативно на имидже Томенко сыграла кадровая турбулентность во власти.

В новом рейтинге о причинах потери позиций алтайского губернатора авторы не рассуждают, но приводят комментарий журналиста Валерия Савинкова. Он считает, что по основному и самому болезненному для Алтайского края и всей России индикатору — реальным располагаемым доходам населения — результаты Виктора Томенко «просто чудовищны».

В целом, по мнению спикера, образ Томенко за три года на Алтае «хоть и сильно поблек, но все же еще сохраняет что-то положительное на контрасте со своим предшественником».

Ранее сообщалось, что Виктор Томенко потерял 15 позиций в рейтинге глав регионов по числу упоминаний в соцсетях.