Кадровая турбулентность во власти негативно сыграла на имидж губернатора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сдал позиции в национальном рейтинге глав регионов. Данные за апрель опубликовал ЦИК «Рейтинг». Эксперты указали и на причины снижения губернатора в списке.

Несмотря на награждение орденом Дружбы, в апреле Виктор Томенко утрачивает ряд позиций в «Национальном рейтинге» и попадает в третью группу рейтинга — на 62 место из 85.

По мнению авторов исследования, Виктор Томенко накануне избирательной кампании подвергся критике как от сторонников, так и оппонентов из-за неосмотрительной кадровой политики.

Стелла Штань в суде. altai-krai.sledcom.ru

В частности, негативно на репутацию главы региона повлиял арест его представителя в АКЗС Стеллы Штань. Ранее altapress.ru разбирался, как это сказалось на имидже власти.

«Учитывая, что в сентябре прошлого года в отношении бывшего зампреда краевого правительства Ирины Долговой было возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении полномочий, эксперты говорят о негативном кадровом шлейфе, способном оказать влияние на показатели местной „Единой России“ на выборах в сентябре 2021 года», — говорится в комментарии к рейтингу.

«Кадровую турбулентность» в крае поддержало также заявление об отставке главы Бийска Александра Студеникина после разгрома его отчета депутатами. Потом главе города пришлось просить прощения у губернатора за поспешное решение об уходе.

В негативном ключе эксперты восприняли результаты визита в Алтайский край Михаила Мишустина. Вверенный попечению Виктора Томенко регион оказался единственным в Сибири, который не получил материальных преференций после визита главы кабмина.

Михаил Мишустин и Виктор Томенко. government.ru

К слову, во время отчета 29 апреля Виктор Томенко сообщил, что вопрос о федеральной поддержке рассматривается и работа над этим ведется «с обеих сторон».

Не лучшим образом на инвестиционном климате в крае скажется отмена аукциона на право разведки и добычи полиметаллических руд на Захаровском месторождении, который не состоялся из-за отсутствия заявок, считают эксперты.