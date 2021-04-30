30 апреля 13°C
﻿
Политика

Кадровая турбулентность во власти негативно сыграла на имидж губернатора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сдал позиции в национальном рейтинге глав регионов. Данные за апрель опубликовал ЦИК «Рейтинг». Эксперты указали и на причины снижения губернатора в списке.

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сессия АКЗС, 29 апреля 2021 года.
Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сессия АКЗС, 29 апреля 2021 года.
Анна Зайкова

Несмотря на награждение орденом Дружбы, в апреле Виктор Томенко утрачивает ряд позиций в «Национальном рейтинге» и попадает в третью группу рейтинга — на 62 место из 85.

По мнению авторов исследования, Виктор Томенко накануне избирательной кампании подвергся критике как от сторонников, так и оппонентов из-за неосмотрительной кадровой политики.

Стелла Штань в суде.
Стелла Штань в суде.
altai-krai.sledcom.ru

В частности, негативно на репутацию главы региона повлиял арест его представителя в АКЗС Стеллы Штань. Ранее altapress.ru разбирался, как это сказалось на имидже власти.

«Учитывая, что в сентябре прошлого года в отношении бывшего зампреда краевого правительства Ирины Долговой было возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении полномочий, эксперты говорят о негативном кадровом шлейфе, способном оказать влияние на показатели местной „Единой России“ на выборах в сентябре 2021 года», — говорится в комментарии к рейтингу.

«Кадровую турбулентность» в крае поддержало также заявление об отставке главы Бийска Александра Студеникина после разгрома его отчета депутатами. Потом главе города пришлось просить прощения у губернатора за поспешное решение об уходе.

В негативном ключе эксперты восприняли результаты визита в Алтайский край Михаила Мишустина. Вверенный попечению Виктора Томенко регион оказался единственным в Сибири, который не получил материальных преференций после визита главы кабмина.

Михаил Мишустин и Виктор Томенко.
Михаил Мишустин и Виктор Томенко.
government.ru

К слову, во время отчета 29 апреля Виктор Томенко сообщил, что вопрос о федеральной поддержке рассматривается и работа над этим ведется «с обеих сторон».

Не лучшим образом на инвестиционном климате в крае скажется отмена аукциона на право разведки и добычи полиметаллических руд на Захаровском месторождении, который не состоялся из-за отсутствия заявок, считают эксперты.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость