Губернаторская медиана. Почему визит премьера Мишустина на Алтай расценивают, как испытание для Томенко

Виктор Томенко в марте 2021 года подошел к середине срока своих полномочий в качестве избранного главы Алтайского края. Губернаторская «медиана» почти совпала с визитом в Барнаул премьер-министра России Михаила Мишустина. При этом вояж руководителя федерального правительства в наш край, судя по всему, получает диаметрально противоположные оценки. Как соотносятся итоги визита премьера с перспективами губернатора Томенко — в материале altapress.ru.

Неоднозначный гость

Начнем с того, что приезд Михаила Мишустина в Барнаул вызвал интерес не только у региональных СМИ, но отметился и в федеральной информационной повестке.

Кроме серьезных новостей о том, что в Барнауле премьер обсудил программу по преодолению бедности на Алтае, высказался о строительстве школ, поддержке промышленности и аграриев, в прессе разошлись и шутки Ивана Урганта об обеде главы правительства в одной из школ краевой столицы.

Все это вызвало довольно большой интерес к пребыванию Мишустина в регионе.

Шутка про Михаила Мишустина в «Вечернем Урганте». Скриншот видео

Отдельно акцент был сделан на том, что премьер-министр на просьбу губернатора продлить индивидуальную программу социально-экономического развития ответил: «Виктор Петрович, есть предложение: давайте дождёмся 24-го года. Посмотрим на результат её выполнения, потом поговорим. В 24-м году только можно будет подумать, как…»

Такая позиция главы кабинета министров вызвала далекоидущие выводы — в телеграм каналах появилась информация о том, что на уровне Федерации шаги по преодолению бедности на Алтае не оценили, а потенциал команды губернатора по реализацию антикризисной программы в Москве может вызывать вопросы.

Информационная ловушка

Политолог Сергей Асеев в беседе с altapress.ru отметил, что визит Михаила Мишустина в Барнаул действительно заставляют задуматься о том, какие перспективы у Алтайского края.

Михаил Мишустин на АЗПИ. Алексей Леоненко.

«Ведь никаких гарантий в финансовом отношении регион на самом деле не получил. В контексте масштабной политической кампании, которая пройдет осенью 2021 года, возникает серьезный вопрос — за счет чего региону брать ресурсы?», — отмечает эксперт.

Также собеседник обращает внимание на то, что в информационном пространстве возникает все больше упоминаний о бедности края, низких доходах населения, различных конфликтных ситуациях.

Сергей Асеев,

политолог:

На этом фоне модель управления Виктора Томенко не вписывается в антикризисную формулу. Возникает диссонанс по статусу и модели поведения губернатора, а персона главы региона, таким образом, попадает в информационную ловушку.

Сергей Асеев. Предоставлено altapress.ru.

Также политолог обращает внимание и на то, что в этом контексте в глазах широкой общественности губернатор все менее воспринимается с точки зрения открытого и эффективного управленца. Особенно, если сравнивать его позиционирование с другими руководителями субъектов Федерации.

В этом, по мнению эксперта, есть и огрехи со стороны пресс-службы Виктора Томенко и людей, ответственных за выстраивание информационной политики.

Спокойно , а местами и благополучно

Впрочем, представители экспертного сообщества далеко неединодушны в своих оценках текущего положения дел в крае. Так, политолог Михаил Литвинов склонен считать, что разговоры об ослабших позициях региона — это результат информационных вбросов.

Виктор Томенко. Анна Зайкова , altapress.ru

Михаил Литвинов,

политолог:

У меня складывается впечатление, что различные социальные сети, мессенджеры и вся эта интернетовская пена стали в некотором роде заменителем Владимира Вольфовича Жириновского, немаловажная задача которого, в свое время, заключалась в том, чтобы вбрасывать в информационное пространство некоторые идеи. Я уверен — то, что сегодня появляется на просторах мировой помойки под названием интернет, надо тщательно процеживать и фильтровать, чтобы докопаться до информации, заслуживающей внимание и имеющей хоть какое-либо значение.

Исходя из этого, эксперт полагает, что никаких серьезных выводов о пошатнувшейся позиции губернатора делать не стоит.

Собеседник напомнил, что на сегодняшний день существуют четкие критерии оценки руководства субъектов Федерации. О перечне этих критериев altapress.ru подробно информировал ранее.

Михаил Литвинов. vk.com.

«Если исходить из этих показателей, то мы поймем — вышесидящие начальники оценивают ситуацию в Алтайском крае совершенно нормально», — говорит Михаил Литвинов.

Говоря о визите Михаила Мишустина, эксперт отметил, что его вояж в Барнаул был связан исключительно с тем, что премьеру необходимо посетить все регионы, которые находятся в списке субъектов с низкими доходами населения.

«Никаких оснований для того, чтобы говорить о том, что под губернатором закачалось кресло, я не вижу. Все у нас нормально, спокойно, а местами даже благополучно», — резюмировал собеседник.

Владимир Путин встретился с Виктором Томенко. kremlin.ru

Пока есть результат — простительно

Внимание на появление информационных вбросов после поездки на Алтай Михаила Мишустина обратил и политолог Константин Лукин.

«Есть оценки, которые базируются на том, кто что сказал и кто что сделал, а есть вбросы, которые транслируются телеграм-каналами, которые, к тому же, не имеют отношения к Алтайскому краю. На заявление о том, что вокруг губернатора Томенко разворачивается негативный информационный фон, хочется ответить: «Простите, где?», — задается вопросом собеседник altapress.ru.

Высказываясь на предмет того, как можно оценить визит Мишустина в Барнаул, эксперт отметил, что может понять критику, высказанную по поводу того, «почему у премьер-министра не запросили чего-то грандиозного».

Константин Лукин. Анна Зайкова

«Но это некий провинциализм. Это местные ожидания, которые мало где сходятся с реальностью. Для Мишустина поездка была обычным вояжем по регионам, которые он не смог посетить из-за пандемии коронавируса. В тех регионах, где было плохо — он так и говорил. Если у нас он что-то обсудил, с чем-то согласился, заявил, что сначала нужно завершить программу по преодолению бедности, а затем говорить о ее продлении, то в той же Республике Алтай он выставил резкую критику за провалы нацпроектов», — добавил Константин Лукин.

При этом он подчеркнул, что в целом визит Мишустина дал достаточно много Алтайскому краю — уверенность в получении финансовых средств и дополнительный канал налаживания связи между федеральным центром и регионом.

Константин Лукин,

политолог:

Если же смотреть на два с половиной года Томенко у власти, я бы их оценил позитивно. При этом губернатору даже не надо было для этого что-то сильно делать. Он просто ознаменовал своим появлением окончание эпохи Карлина, которая длилась 13 лет. При этом даже по прошествии половины срока своих полномочий он до сих пор остается губернатором надежд.

Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года. Анна Зайкова.

В плюс Виктору Томенко собеседник также записал его работу на поприще привлечения инвестиций и усилия в экономическом секторе.

Константин Лукин,

политолог:

Он делает свое дело. Несмотря на пандемийный год, мы получили увеличение бюджетной части, ничего не провалили. Эти цифры являются доказательством того, что человек занимается любимой работой — экономикой. При этом он не делает поспешных шагов. Да, с точки зрения кадровой политики есть проблемы и даже провалы, но пока Томенко добивается результатов, ему это будет простительно.

Что на самом деле стоит за разными оценками премьерского визита в Алтайский край — покажет время. На данный же момент известно, что по итогам посещения региона председатель российского правительства дал целый ряд поручений.

Михаил Мишустин в Барнауле. altairegion22.ru.

В список, в частности, вошли распоряжения относительно подготовки предложений по дополнительной поддержке учителей, переехавших на работу в села и малые города, проработки механизмов поддержки производителей сельхозтехники и компаний, которые заняты изготовлением компонентов для автопрома.