Губернаторская медиана. Почему визит премьера Мишустина на Алтай расценивают, как испытание для Томенко

Неоднозначный гость
Начнем с того, что приезд Михаила Мишустина в Барнаул вызвал интерес не только у региональных СМИ, но отметился и в федеральной информационной повестке.
Кроме серьезных новостей о том, что в Барнауле премьер обсудил программу по преодолению бедности на Алтае, высказался о строительстве школ, поддержке промышленности и аграриев, в прессе разошлись и шутки Ивана Урганта об обеде главы правительства в одной из школ краевой столицы.
Все это вызвало довольно большой интерес к пребыванию Мишустина в регионе.
Отдельно акцент был сделан на том, что премьер-министр на просьбу губернатора продлить индивидуальную программу социально-экономического развития ответил: «Виктор Петрович, есть предложение: давайте дождёмся 24-го года. Посмотрим на результат её выполнения, потом поговорим. В 24-м году только можно будет подумать, как…»
Такая позиция главы кабинета министров вызвала далекоидущие выводы — в телеграм каналах появилась информация о том, что на уровне Федерации шаги по преодолению бедности на Алтае не оценили, а потенциал команды губернатора по реализацию антикризисной программы в Москве может вызывать вопросы.
Информационная ловушка
Политолог Сергей Асеев в беседе с altapress.ru отметил, что визит Михаила Мишустина в Барнаул действительно заставляют задуматься о том, какие перспективы у Алтайского края.
«Ведь никаких гарантий в финансовом отношении регион на самом деле не получил. В контексте масштабной политической кампании, которая пройдет осенью 2021 года, возникает серьезный вопрос — за счет чего региону брать ресурсы?», — отмечает эксперт.
Также собеседник обращает внимание на то, что в информационном пространстве возникает все больше упоминаний о бедности края, низких доходах населения, различных конфликтных ситуациях.
Сергей Асеев,
политолог:
На этом фоне модель управления Виктора Томенко не вписывается в антикризисную формулу. Возникает диссонанс по статусу и модели поведения губернатора, а персона главы региона, таким образом, попадает в информационную ловушку.
Также политолог обращает внимание и на то, что в этом контексте в глазах широкой общественности губернатор все менее воспринимается с точки зрения открытого и эффективного управленца. Особенно, если сравнивать его позиционирование с другими руководителями субъектов Федерации.
В этом, по мнению эксперта, есть и огрехи со стороны пресс-службы Виктора Томенко и людей, ответственных за выстраивание информационной политики.
Спокойно, а местами и благополучно
Впрочем, представители экспертного сообщества далеко неединодушны в своих оценках текущего положения дел в крае. Так, политолог Михаил Литвинов склонен считать, что разговоры об ослабших позициях региона — это результат информационных вбросов.
Михаил Литвинов,
политолог:
У меня складывается впечатление, что различные социальные сети, мессенджеры и вся эта интернетовская пена стали в некотором роде заменителем Владимира Вольфовича Жириновского, немаловажная задача которого, в свое время, заключалась в том, чтобы вбрасывать в информационное пространство некоторые идеи. Я уверен — то, что сегодня появляется на просторах мировой помойки под названием интернет, надо тщательно процеживать и фильтровать, чтобы докопаться до информации, заслуживающей внимание и имеющей хоть какое-либо значение.
Исходя из этого, эксперт полагает, что никаких серьезных выводов о пошатнувшейся позиции губернатора делать не стоит.
Собеседник напомнил, что на сегодняшний день существуют четкие критерии оценки руководства субъектов Федерации. О перечне этих критериев altapress.ru подробно информировал ранее.
«Если исходить из этих показателей, то мы поймем — вышесидящие начальники оценивают ситуацию в Алтайском крае совершенно нормально», — говорит Михаил Литвинов.
Говоря о визите Михаила Мишустина, эксперт отметил, что его вояж в Барнаул был связан исключительно с тем, что премьеру необходимо посетить все регионы, которые находятся в списке субъектов с низкими доходами населения.
«Никаких оснований для того, чтобы говорить о том, что под губернатором закачалось кресло, я не вижу. Все у нас нормально, спокойно, а местами даже благополучно», — резюмировал собеседник.
Пока есть результат — простительно
Внимание на появление информационных вбросов после поездки на Алтай Михаила Мишустина обратил и политолог Константин Лукин.
«Есть оценки, которые базируются на том, кто что сказал и кто что сделал, а есть вбросы, которые транслируются телеграм-каналами, которые, к тому же, не имеют отношения к Алтайскому краю. На заявление о том, что вокруг губернатора Томенко разворачивается негативный информационный фон, хочется ответить: «Простите, где?», — задается вопросом собеседник altapress.ru.
Высказываясь на предмет того, как можно оценить визит Мишустина в Барнаул, эксперт отметил, что может понять критику, высказанную по поводу того, «почему у премьер-министра не запросили чего-то грандиозного».
«Но это некий провинциализм. Это местные ожидания, которые мало где сходятся с реальностью. Для Мишустина поездка была обычным вояжем по регионам, которые он не смог посетить из-за пандемии коронавируса. В тех регионах, где было плохо — он так и говорил. Если у нас он что-то обсудил, с чем-то согласился, заявил, что сначала нужно завершить программу по преодолению бедности, а затем говорить о ее продлении, то в той же Республике Алтай он выставил резкую критику за провалы нацпроектов», — добавил Константин Лукин.
При этом он подчеркнул, что в целом визит Мишустина дал достаточно много Алтайскому краю — уверенность в получении финансовых средств и дополнительный канал налаживания связи между федеральным центром и регионом.
Константин Лукин,
политолог:
Если же смотреть на два с половиной года Томенко у власти, я бы их оценил позитивно. При этом губернатору даже не надо было для этого что-то сильно делать. Он просто ознаменовал своим появлением окончание эпохи Карлина, которая длилась 13 лет. При этом даже по прошествии половины срока своих полномочий он до сих пор остается губернатором надежд.
В плюс Виктору Томенко собеседник также записал его работу на поприще привлечения инвестиций и усилия в экономическом секторе.
Константин Лукин,
политолог:
Он делает свое дело. Несмотря на пандемийный год, мы получили увеличение бюджетной части, ничего не провалили. Эти цифры являются доказательством того, что человек занимается любимой работой — экономикой. При этом он не делает поспешных шагов. Да, с точки зрения кадровой политики есть проблемы и даже провалы, но пока Томенко добивается результатов, ему это будет простительно.
Что на самом деле стоит за разными оценками премьерского визита в Алтайский край — покажет время. На данный же момент известно, что по итогам посещения региона председатель российского правительства дал целый ряд поручений.
В список, в частности, вошли распоряжения относительно подготовки предложений по дополнительной поддержке учителей, переехавших на работу в села и малые города, проработки механизмов поддержки производителей сельхозтехники и компаний, которые заняты изготовлением компонентов для автопрома.