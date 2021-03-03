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Жизнь

Ургант пошутил про обед Мишустина в барнаульской школе

В выпуске шоу «Вечерний Ургант» от 2 марта обсудили визит главы кабмина Михаила Мишустина в Алтайский край. В частности, его обед в барнаульской школе № 53, где премьер опробовал горячее питание.

Шутка про Михаила Мишустина в "Вечернем Урганте".
Шутка про Михаила Мишустина в "Вечернем Урганте".
Скриншот видео

Во время рабочей поездки в Барнаул премьер-министр встречался с педагогами, а потом взял и пообедал не в элитном ресторане, не в закрытом суши-баре и не в государственном распределительном приемнике для чиновников, а в обычной школьной столовой, говорит ведущий Иван Ургант.

«Кстати, премьер-министр был не один. Его сопровождали в поездке глава минтруда Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, глава минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников и глава минфина Антон Силуанов, а это еще пять котлеток. А, зная Дениса Мантурова, и все восемь. Но, зная Антона Силуанова, по документам — пять», — пошутил Ургант.

Как сообщалось ранее, чиновникам предложили суп из сайры, гречку с подливкой и котлетой, а также компот.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко за столом рассказывал премьеру о реализации поручения президента об обеспечении школьников горячим питанием.

Как прошел однодневный рабочий визит Михаила Мишустина в Алтайский край — altapress.ru рассказывал ранее.

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