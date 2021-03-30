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Политика

Путин наградил Томенко орденом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами. В список попали и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Документ опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин встретился с Виктором Томенко.
Владимир Путин встретился с Виктором Томенко.
kremlin.ru

Томенко награждается Орденом Дружбы «За большой вклад в социально в социально-экономическое развитие Алтайского края и добросовестную многолетнюю работу».

Также этим указом Путин присвоил звание заслуженного врача заведующему отделением Горбольницы № 8 Барнаула Александру Когтеву, заместителю главврача барнаульского роддома № 2 Елене Строгановой.

Почетные звания и награды получили еще несколько жителей края из разных сфер деятельности.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов наградил медиков горбольницы № 5 Барнаула, которые первыми приняли на себя удар коронавируса.

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