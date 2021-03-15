Впереди светлое будущее. В Барнауле наградили врачей первого ковидного госпиталя

Глава регионального минздрава поблагодарил медработников за самоотверженный труд и профессионализм.

«Эти награды — лишь малая толика того, что вы заслуживаете. <…> Вы с честью пережили этот год и продолжаете оказывать круглосуточную качественную медицинскую помощь жителям региона. Уверен, Городскую больницу № 5 ждет светлое будущее», — подчеркнул Попов.