Впереди светлое будущее. В Барнауле наградили врачей первого ковидного госпиталя

Глава регионального минздрава поблагодарил медработников за самоотверженный труд и профессионализм.
«Эти награды — лишь малая толика того, что вы заслуживаете. <…> Вы с честью пережили этот год и продолжаете оказывать круглосуточную качественную медицинскую помощь жителям региона. Уверен, Городскую больницу № 5 ждет светлое будущее», — подчеркнул Попов.
По актуальной информации из минздрава, в инфекционном госпитале Горбольницы № 5 работают 800 человек. Из них около 300 устроились в 2020 году — многие переехали из Новосибирской, Кемеровской области и Республики Алтай.
Основной ковидный госпиталь края создали на базе больницы в рекордные сроки. Как перестраивалась работа учреждения — altapress.ru рассказывал и показывал 1 апреля 2020 года.
24 апреля стало известно о первом летальном случае в стенах больницы — умер мужчина 1963 года рождения.
По данным на 15 марта 2021 года, в крае скончалось 2 512 человек с подтвержденным коронавирусом.