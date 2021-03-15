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Жизнь

Впереди светлое будущее. В Барнауле наградили врачей первого ковидного госпиталя

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов наградил медиков горбольницы № 5 Барнаула, которые первыми приняли на себя удар коронавируса. Под бурные овации коллег и гостей более 100 спасателей в белых халатах получили федеральные, краевые и районные награды.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Глава регионального минздрава поблагодарил медработников за самоотверженный труд и профессионализм.

«Эти награды — лишь малая толика того, что вы заслуживаете. <…> Вы с честью пережили этот год и продолжаете оказывать круглосуточную качественную медицинскую помощь жителям региона. Уверен, Городскую больницу № 5 ждет светлое будущее», — подчеркнул Попов.

По актуальной информации из минздрава, в инфекционном госпитале Горбольницы № 5 работают 800 человек. Из них около 300 устроились в 2020 году — многие переехали из Новосибирской, Кемеровской области и Республики Алтай.

Основной ковидный госпиталь края создали на базе больницы в рекордные сроки. Как перестраивалась работа учреждения — altapress.ru рассказывал и показывал 1 апреля 2020 года.

24 апреля стало известно о первом летальном случае в стенах больницы — умер мужчина 1963 года рождения.

По данным на 15 марта 2021 года, в крае скончалось 2 512 человек с подтвержденным коронавирусом.

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