Стали известны подробности о первом смертельном случае коронавируса в Алтайском крае

Подробности о первом в Алтайском крае случае смерти от коронавируса сообщили в региональном минздраве. Жертвой инфекции оказался мужчина 1963 года рождения.

В региональном оперштабе по борьбе с COVID-19 проинформировали, что министерство здравоохранения Алтайского края подтвердило факт смерти пациента от коронавируса.

«В ковидном госпитале в Городской больнице № 5 в Барнауле скончался первый пациент с коронавирусной инфекцией. Мужчина 1963 года рождения на протяжении нескольких лет находился на гемодиализе, это значительно осложняло лечение инфекции», — говорится в сообщении.

Глава региона Виктор Томенко принес искренние соболезнования родным и близким умершего.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Врачи до последнего боролись за жизнь больного, но сопутствующие заболевания не позволили победить смерть. Дорогие мои земляки, я еще и еще раз убедительно прошу вас соблюдать все предписанные санитарными властями меры безопасности, особое внимание — самоизоляции.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

Губернатор также напомнил, что особые ограничительные меры введены в Змеиногорском районе, где произошла вспышка заболевания на Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы».

«Обращаюсь ко всем! Оставайтесь дома, работают только те, кто должен это делать и кому дано такое разрешение. Мы внимательно отслеживаем ситуацию в динамике, принимаем решения с привлечением специалистов и экспертов в своей области, ориентируемся на результаты ограничительных мер», — добавил Томенко.

Напомним, по состоянию на 24 апреля в нашем регионе 152 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, в том числе у 13 детей.