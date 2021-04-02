Недетская история. В чем обвиняют Стеллу Штань и бьет ли это громкое дело по имиджу власти

Новость о задержании силовиками представителя губернатора и правительства Алтайского края в региональном парламенте Стеллы Штань , которая 1 апреля мгновенно разлетелась по региону, отнюдь не является шуткой. В чем обвиняют эту известную в политических кругах персону и бросает ли тень эта история на краевые власти — в материале altapress.ru.

Напомним, что Стелла Штань занимает пост представителя главы региона в АКЗС уже более двух лет. Но уголовная история вокруг нее, как следует из официальных данных Следственного комитета, никак не связана с деятельностью Штань в этой должности.

В чем обвиняют Стеллу Штань

По информации краевого управления Следственного комитета России, Стелле Штань предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Согласно версии правоохранителей, в декабре 2015 года директор скандально известного частного детского сада «Happy Baby» совместно со Штань обеспечили изготовление и предоставление в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой.

Сессия АКЗС 29 октября 2020 года. Стелла Штань. пресс-служба АКЗС

«Данные действия повлекли за собой искусственное завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации детскому саду за счет средств бюджета. В результате мошенничества, обвиняемые незаконно завладели денежными средствами в размере 14 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидии», — указывают в Следкоме.

Напомним, что в марте этого года директору частного детского сада было предъявлено обвинение в мошенничестве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Политическая тень

Задержание чиновника такого уровня как Стелла Штань, которая, к тому же, является своеобразным мостиком между исполнительной и законодательной ветвями власти в регионе, заставляет задаться вопросом — бросает ли это тень на команду губернатора Виктора Томенко.

По мнению политолога Константина Лукина — бросает. При этом собеседник подчеркивает, что Стелла Штань во время последнего назначения не являлась креатурой Виктора Томенко, а получила кресло по рекомендации, как сильный специалист в области права.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Стелла Штань. Анна Зайкова

Константин Лукин,

политолог:

Даже если дело не связано с занимаемым постом и сами претензии со стороны правоохранительных органов уходят корнями в прошлое — это все равно несет имиджевые риски. Думаю, что губернатору следует выступить с заявлением и не идти по пути коллеги из Республики Алтай, где силовики задержали министра здравоохранения, а его увольнение по утрате доверия состоялось только через две недели.

В целом, эксперт полагает, что в настоящий момент региональным властям не следует отмалчиваться по поводу неприятного факта, связанного с задержанием Штань.

Первичная реакция губернатора Виктора Томенко на новость о задержании Стеллы Штань уже была доведена до общественности.

«В действия следственных органов губернатор вмешиваться не вправе. Глава региона надеется на справедливое и независимое расследование. В случае подтверждения фактов нарушения закона, виновные должны понести заслуженное наказание», — сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Стелла Штань. Анна Зайкова

Обидно , досадно , но ладно…

Политолог Сергей Асеев, комментируя произошедшее и оценивая имиджевые потери, которые несет для властей края задержание Стеллы Штань, указал на то, что в этом событии можно рассмотреть борьбу внутрирегиональных групп влияния.

Сергей Асеев,

политолог:

Для тех, кто знаком с более длительной историей карьеры Стеллы Ивановны, угадывается противоборство групп влияния. Само ее назначение на этот пост в свое время вызывало у некоторых вопросы. И нынешняя ситуация может расценивается, как удачное время для нанесения удара.

По словам эксперта, все это, конечно, не приносит губернатору Виктору Томенко плюсов, но в то же время не обернется для него и каким-либо серьезными рисками.

«Думаю, что эта тема довольно быстро уйдет из повестки. Все сделают выводы, примут информацию к сведению и на этом все закончится», — добавил собеседник.

Стелла Штань. Сессия АКЗС 26 июня 2020 года. пресс-служба АКЗС

А политолог Михаил Литвинов и вовсе уверен, что данное событие никак не повлияет на имидж губернатора.

Михаил Литвинов,

политолог:

Понятно, что Стеллу Ивановну Виктору Петровичу посоветовали, когда он приехал в регион. У нее солидный и представительный послужной список, она выдающийся юрист. Поэтому ее и поставили на должность.

Также эксперт уточнил, что сам по себе факт задержания еще мало о чем говорит, поскольку ситуация вокруг персоны представителя губернатора в АКЗС может весьма резко поменяться.

Стелла Штань , представитель губернатора и правительства в АКЗС. altapress.ru

Кадровый провал

Партийные лидеры в АКЗС в лице персека краевого комитета КПРФ Марии Прусаковой и главы фракции «Справедливая Россия» Александра Молотова, комментируя события вокруг Стеллы Штань, обращают внимание на то, что все это заставляет задуматься о кадровых проблемах у нынешней управленческой команды в регионе.

Мария Прусакова,

первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

Конечно, еще рано говорить о сути каких-то обвинений, которые предъявляют Стелле Ивановне, но сам факт задержания прямого представителя губернатора серьезно дискредитирует кадровую политику власти.

Также лидер алтайских коммунистов заметила, что считает нынешний созыв АКЗС самым «пересаженным» в плане возбуждения уголовных дел в отношении депутатов и добавила: «Вот и до правительства добрались».

Стоит напомнить, что Штань — не первая женщина из команды губернатора, которая попала под прицел правоохранителей. Осенью прошлого года была задержана и вице-губернатор Ирина Долгова, которая находится с 26 октября под домашним арестом. Больше месяца до этого она находилась в СИЗО, ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ).

Стелла Штань Анна Зайкова

Александр Молотов, в свою очередь, также обратил внимание на кадровую подоплеку проблемы.

Александр Молотов,

руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

В очередной раз мы вынуждены говорить о кадровой проблеме, о которой мы твердим уже который год. Все это, к сожалению, показывает, что в команде губернатора людей, которым он может доверять на 100%, можно пересчитать по пальцам.

По словам Молотова, задержание Штать бросает тень на исполнительную власть региона, а еще в большей степени — на партию «Единая Россия». В данном случае отметим, что Стелла Штань давно в ЕР и входит в партийные руководящие органы, является членом президиума регионального политсовета, а с февраля 2019 года — заместителем секретаря алтайского реготделения ЕР. В правящей партии уже заявили, что членство Штань в ЕР будет приостановлено.

Кроме того, теперь стоит вопрос о взаимодействии исполнительной и законодательной ветвей власти в Алтайском крае. Александр Молотов высоко оценил работу Стеллы Штань по посту представителя губернатора, подчеркнув, что она является грамотным юристом. Теперь же эту должность, очевидно, нужно будет закрывать другой персоной.

Стелла Штань. Анна Зайкова , altapress.ru

Кто такая Стелла Штань

Стелла Ивановна Штань родилась 12 июля 1963 года в Магаданской области. Образование высшее. Кандидат юридических наук.

В 1986 году с отличием окончила юрфак Алтайского государственного университета, в 1991 году — аспирантуру при Алтайском госуниверситете. В 2005 году прошла обучение в Школе Бизнеса открытого университета Великобритании при Алтайской академии экономики и права.

Трудовую деятельность начала в 1980 году секретарем-машинисткой прокуратуры Индустриального района Барнаула. После окончания обучения в университете работала на кафедре теории и истории государства и права юридического факультета.

В 1987 избиралась секретарем комитета ВЛКСМ Алтайского госуниверситета. В 1991 была приглашена на работу в администрацию Барнаула на должность заведующей юридическим отделом.

Избиралась депутатом в городской совет; в Барнаульскую городской Думу, возглавляла комитет по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления.

Стелла Штань Анна Зайкова

С 1994 по 2004 год Стелла Штань — заместитель главы администрации города Барнаула по правовым и кадровым вопросам. С 2003 по 2007 годы являлась членом избирательной комиссии Алтайского края.

С 2004 года по 2008 год возглавляла управляющую компанию ООО «ПИК». С 2006 по 2008 годы — арбитражный заседатель Арбитражного суда Алтайского края.

С 2008 по 2011 год — депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, председатель комитета по местному самоуправлению. С 2011 по 2016 год — депутат АКЗС, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению.

С 2016 по 2017 год — начальник управления по работе с предприятиями и организациями и трудоустройству выпускников Алтайского государственного университета. С 2017 по 2018 год — адвокат коллегии адвокатов Алтайского края «Регион22».

Стелла Штань Анна Зайкова

В октябре 2018 года Стелла Штань была назначена представителем губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС. С февраля 2019 года — заместитель секретаря алтайского регионального отделения партии «Единая Россия».