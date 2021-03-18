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Происшествия

Директор скандального барнаульского детсада «Хеппи беби» арестована по делу об особо крупном мошенничестве

Учредителя и директора барнаульского частного детского сада «Хеппи беби» взяли под стражу — женщине инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.

Дети. Игрушки. Детский сад.
Дети. Игрушки. Детский сад.
СС0.

«Суд согласился с доводами следствия о необходимости изолировать обвиняемую на период предварительного следствия, избрав ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Согласно версии правоохранительных органов, в 2015 году обвиняемая достоверно зная, о том, что Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края предоставляет субсидии на возмещение понесенных расходов по оплате выкупа помещений, разработала преступный план.

Как утверждают в Следкоме, обвиняемая решила похитить принадлежащие управлению денежные средства путем предоставления заведомо ложных сведений о цене приобретаемого помещения, существенно завысив её по сравнению с рыночной стоимостью.

«В результате мошеннических действий, директором учреждения похищены бюджетные денежные средства на общую сумму 14 миллионов рублей, которые были перечислены управлением образования Алтайского края на банковский счет частного детского сада», — добавляют в ведомстве.

Преступление было выявлено при содействии сотрудников регионального управления ФСБ.

Отметим, что ранее барнаульский детсад под названием «Хеппи Беби» уже фигурировал в новостных сводках. В СМИ широко освещалась информация о том, что воспитатели учреждения истязали подопечных.

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