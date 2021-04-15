В России не нашлось желающих заняться брошенным китайцами алтайским месторождением полиметаллов

Конкурс по продаже Захаровского месторождения (Рубцовский район Алтайского края) полиметаллической руды за 2,1 млрд рублей не состоялся из-за отсутствия заявок, пишет ТАСС .

В случае появления желающих торги могут объявить еще раз, но у Сибнедр есть сомнения, что кто-то заявится. Дело в слишком высокой цене.

Стоимость участка возросла с 600 млн до 2,1 млрд рублей из-за изменения ставки налога на полезные ископаемые и эта составляющая учитывается при расчете размера стартового платежа.

С 2006 года разработкой Захаровского месторождения занимался китайский инвестор, компания «Косстоун», вложив в проект 1,5 млрд рублей.

Как писал altapress.ru, «Косстоун» в крае не боялись называть «стратегическим инвестором в рудный Алтай». Компания заплатила за месторождение 580 млн рублей (стартовая цена составляла 80 млн рублей). Запасы участка оценивались так: около 3 млн тонн руды, 294 тыс. тонн цинка, 186 тыс. тонн свинца и 64 тыс. тонн меди.

Захаровское месторождение со спутника. mnt.sibecocenter.ru

В 2008 году был почти завершен предварительный этап строительства горно-обогатительного комбината. В январе 2009 года получено положительное заключение госэкспертизы. Но уже тогда у «Косстоуна» появились сложности с оплатой подрядов.

Рудник и обогатительную фабрику так и не достроили, добычу не начали.

В апреле 2012 года Роснедра лишили китайскую компанию лицензии на месторождение.

Уголовное дело

В 2013 году Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками администрации Рубцовского района.

По версии следствия, в июне 2008 года между администрацией района и компанией «Косстоун» был заключен договор аренды земельного участка общей площадью 500 тыс. кв. метров. При этом чиновникам было известно, что земли сельхозназначения будут использованы компанией для разработки рудных полезных ископаемых.

В 2008—2012 годах арендатором «был частично уничтожен плодородный слой данных земель, что нанесло ущерб на сумму более 88,5 млн. рублей».