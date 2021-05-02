Виктор Томенко провел Пасхальную ночь на службе в бийском соборе

«Это один их красивейших храмов края, история которого началась на рубеже XIX-XX веков. Посмотрите, как хорош памятник архитектуры — Успенский собор», — говорится в сообщении правительства в социальной сети «Вконтакте».
Службу возглавил епископ Бийский и Белокурихинский Серафим.
Также глава региона перед началом службы посетил архиерейское подворье в Бийске — музей Алтайской духовной миссии.
27 апреля Виктор Томенко вместе с Константином Хабенским посмотрел премьерный спектакль Золотаря в алтайской драме.