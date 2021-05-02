2 мая 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Виктор Томенко провел Пасхальную ночь на службе в бийском соборе

В Пасхальную ночь, 2 мая, губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил службу в Успенском кафедральном соборе в Бийске, сообщает правительство региона.

Виктор Томенко в Успенском кафедральном соборе в Бийске.
Виктор Томенко в Успенском кафедральном соборе в Бийске.
vk.com/altairegion22

«Это один их красивейших храмов края, история которого началась на рубеже XIX-XX веков. Посмотрите, как хорош памятник архитектуры — Успенский собор», — говорится в сообщении правительства в социальной сети «Вконтакте».

Службу возглавил епископ Бийский и Белокурихинский Серафим.

Также глава региона перед началом службы посетил архиерейское подворье в Бийске — музей Алтайской духовной миссии.

27 апреля Виктор Томенко вместе с Константином Хабенским посмотрел премьерный спектакль Золотаря в алтайской драме.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость