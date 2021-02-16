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17 февраля
Политика

Виктор Томенко рассказал, как власти готовят Алтайский край к ЧС

16 февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом глава региона сообщил в своем instagram-аккаунте.

Заседание краевой комиссии по ЧС.
Заседание краевой комиссии по ЧС.
instagram.com/gubernator_tomenko

Главным вопросом заседания комиссии, в которой участвовали руководители краевых и федеральных структур, главы городов и районов, стала подготовка к паводку.

«По оценкам специалистов гидрометеослужбы, весна может стать неспокойной», — отметил губернатор. Поэтому власти уже приступили к подробному изучению ситуации на реках и подготовке пунктов временного размещения и материальных запасов на случай осложнения обстановки.

Еще один вопрос, который обсудили краевые власти — пожары. 2021 год начался с череды трагических пожаров: за январь и половину февраля погибли 42 человека, что в полтора раза больше, чем за тот же период 2020 года.

«Как правило, трагические случаи происходят в сильные морозы. Жилые дома загораются из-за неисправных печей, слабой электропроводки или кустарных обогревателей. К сожалению, это повторяется снова и снова! Люди гибнут и от неосторожного обращения с огнем в быту. Призываю вас, уважаемые жители Алтайского края, быть максимально внимательными, следить за состоянием своих домов и квартир. Сообщайте в органы местной власти или сразу в МЧС, если знаете об опасности возгорания в своем доме или у пожилых граждан, которые живут по соседству», — пишет Виктор Томенко в Instagram.

Заседание краевой комиссии по ЧС.
Заседание краевой комиссии по ЧС.
instagram.com/gubernator_tomenko

Правительство края совместно с ГУ МЧС собирается повысить эффективность работы противопожарных подразделений, оснастить пожарных современной экипировкой. Известно, что в 2021 году откроют несколько новых подразделений — в Смоленском, Благовещенском, Тюменцевском, Петропавловском и Поспелихинском районах.

Ранее сотрудники МЧС облетели территории Змеиногорского и Чарышского районов, чтобы оценить снегозапасы в горах и сделать прогноз развития паводковой ситуации.

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