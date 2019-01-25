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Политика
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Виктора Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену

Оболонский районный суд Киева признал Виктора Януковича виновным в государственной измене. Бывшего президента Украины приговорили к 13 годам заключения, сообщает «Коммерсант».

Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. 11 марта 2014 года.
Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. 11 марта 2014 года.
скриншот трансляции на видеохостинге

Януковича также признали виновным в пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины со стороны России. Однако суд оправдал его по обвинению в посягательстве на террориториальную целостность Украины, «приведшем к гибели людей и другим тяжким последствиям».

Издание сообщает, что экс-президент не участвовал в оглашении собственного приговора даже по видеосвязи.

После государственного переворота на Украине в 2014 году действовавший президент Виктор Янукович уехал в Россию. Верховная рада лишила его звания президента, которое он носил с 2010 года. С января 2014 года он находился под заочным арестом. В апреле 2017 года Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс в части заочного правосудия, который позволил заочно арестовать Януковича.

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