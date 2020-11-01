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Политика

«Виновных в развале — к ответу». В Барнауле прошел пикет недовольных здравоохранением

Жители Барнаула провели пикет против развала медицины и за улучшение ситуации в здравоохранении. Несмотря на громкие заявления организаторов, акция была немногочисленной. Тем временем петиция за отставку министра здравоохранения Алтайского края продолжает набирать сторонников.

Пикет. 1 ноября 2020 года, Барнаул.
Пикет. 1 ноября 2020 года, Барнаул.
Анна Зайкова.

На акцию вышло около полутора десятка участников.

Как передал наш корреспондент с места пикета, они держали в руках плакаты: «Новоалтайск. Верните в город медицину», «Есть ли у нас право лечиться?», «Медикам — достойную зарплату», «Врачи — тоже люди», «Медикам — достойную зарплату»…

Фотокорреспондент Altapress.ru подготовил отчет с этой акции.

Напомним, акция была согласованная, ее соорганизаторы — общественник Игорь Берг («Гражданский патруль») и историк Данил Дегтярев. Накануне они сделали громкие заявления. «Ситуация сложилась просто катастрофическая», — комментировал Берг.

«Я считаю, что пора во весь голос заявить о критической ситуации в медицине Алтайского края и призвать к ответственности тех, кто в этом виновен, — заявил краевед Данил Дегтярев.

Но людей на эту акцию эти заявления не подняли. Впрочем, едва ли немногочисленность ее участников означает, что в крае нет недовольных здравоохранением.

Пикет противников ситуации в здравоохранении. Барнаул, 1 ноября 2020 года.
Пикет противников ситуации в здравоохранении. Барнаул, 1 ноября 2020 года.
Анна Зайкова.

Описанием проблем, с которыми столкнулись жители края при оказании им медицинской помощи, сейчас переполнены соцсети.

Кто-то пишет, что ждал «скорую» больше суток, кто-то много часов стоял в очереди за получением больничного или не дозвонился до врачей. Многие не смогли купить в аптеке прописанные врачами препараты.

И вот петиция за отставку министра здравоохранения Дмитрия Попова продолжает набирать сторонников — в настоящий момент ее подписали около 5,5 тыс. человек. Люди утверждают, что «буквально за 2 года Попов сумел нанести алтайской медицине огромный ущерб».

Ранее Altapress.ru сообщал, что Дмитрий Попов ушел на уделенную работу — у него обнаружились клинические признаки острой респираторной инфекции.

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