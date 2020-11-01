На акцию вышло около полутора десятка участников.
Как передал наш корреспондент с места пикета, они держали в руках плакаты: «Новоалтайск. Верните в город медицину», «Есть ли у нас право лечиться?», «Медикам — достойную зарплату», «Врачи — тоже люди», «Медикам — достойную зарплату»…
Фотокорреспондент Altapress.ru подготовил отчет с этой акции.
Напомним, акция была согласованная, ее соорганизаторы — общественник Игорь Берг («Гражданский патруль») и историк Данил Дегтярев. Накануне они сделали громкие заявления. «Ситуация сложилась просто катастрофическая», — комментировал Берг.
«Я считаю, что пора во весь голос заявить о критической ситуации в медицине Алтайского края и призвать к ответственности тех, кто в этом виновен, — заявил краевед Данил Дегтярев.
Но людей на эту акцию эти заявления не подняли. Впрочем, едва ли немногочисленность ее участников означает, что в крае нет недовольных здравоохранением.
Описанием проблем, с которыми столкнулись жители края при оказании им медицинской помощи, сейчас переполнены соцсети.
Кто-то пишет, что ждал «скорую» больше суток, кто-то много часов стоял в очереди за получением больничного или не дозвонился до врачей. Многие не смогли купить в аптеке прописанные врачами препараты.
И вот петиция за отставку министра здравоохранения Дмитрия Попова продолжает набирать сторонников — в настоящий момент ее подписали около 5,5 тыс. человек. Люди утверждают, что «буквально за 2 года Попов сумел нанести алтайской медицине огромный ущерб».
Ранее Altapress.ru сообщал, что Дмитрий Попов ушел на уделенную работу — у него обнаружились клинические признаки острой респираторной инфекции.