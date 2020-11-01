Жители Барнаула провели пикет против развала медицины и за улучшение ситуации в здравоохранении. Несмотря на громкие заявления организаторов, акция была немногочисленной. Тем временем петиция за отставку министра здравоохранения Алтайского края продолжает набирать сторонников.

На акцию вышло около полутора десятка участников.

Как передал наш корреспондент с места пикета, они держали в руках плакаты: «Новоалтайск. Верните в город медицину», «Есть ли у нас право лечиться?», «Медикам — достойную зарплату», «Врачи — тоже люди», «Медикам — достойную зарплату»…

Фотокорреспондент Altapress.ru подготовил отчет с этой акции.

Напомним, акция была согласованная, ее соорганизаторы — общественник Игорь Берг («Гражданский патруль») и историк Данил Дегтярев. Накануне они сделали громкие заявления. «Ситуация сложилась просто катастрофическая», — комментировал Берг.

«Я считаю, что пора во весь голос заявить о критической ситуации в медицине Алтайского края и призвать к ответственности тех, кто в этом виновен, — заявил краевед Данил Дегтярев.

Но людей на эту акцию эти заявления не подняли. Впрочем, едва ли немногочисленность ее участников означает, что в крае нет недовольных здравоохранением.

Пикет противников ситуации в здравоохранении. Барнаул , 1 ноября 2020 года. Анна Зайкова.

Описанием проблем, с которыми столкнулись жители края при оказании им медицинской помощи, сейчас переполнены соцсети.

Кто-то пишет, что ждал «скорую» больше суток, кто-то много часов стоял в очереди за получением больничного или не дозвонился до врачей. Многие не смогли купить в аптеке прописанные врачами препараты.

И вот петиция за отставку министра здравоохранения Дмитрия Попова продолжает набирать сторонников — в настоящий момент ее подписали около 5,5 тыс. человек. Люди утверждают, что «буквально за 2 года Попов сумел нанести алтайской медицине огромный ущерб».

Ранее Altapress.ru сообщал, что Дмитрий Попов ушел на уделенную работу — у него обнаружились клинические признаки острой респираторной инфекции.