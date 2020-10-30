Глава алтайского минздрава Попов сдал тест и на всякий случай ушел на «удаленку»

У Попова появились клинические признаки острой респираторной инфекции.
При этом, как отметили в правительстве, министр сдал тест на коронавирус, но результата пока нет.
«В настоящий момент руководитель ведомства находится на дистанционном режиме работы», — уточнили власти.
Примечательно, что алтайские СМИ уже давно заподозрили о хвори Попова — с тех пор, как он перестал появляться на еженедельных пресс-конференциях.
Напомним, с коронавирусом уже слегли четыре заместителя губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
Ранее Попов рассказал в большом интервью altapress.ru про непринятые вовремя решения. Советуем прочитать, если интересно, когда именно минздрав заметил, что почти все пневмонии стали вирусными.