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Жизнь

Глава алтайского минздрава Попов сдал тест и на всякий случай ушел на «удаленку»

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов перешел на дистанционный режим работы, сообщает региональное правительство в своем Telegram-канале.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Антон Федотов / altairegion22.ru

У Попова появились клинические признаки острой респираторной инфекции.

При этом, как отметили в правительстве, министр сдал тест на коронавирус, но результата пока нет.

«В настоящий момент руководитель ведомства находится на дистанционном режиме работы», — уточнили власти.

Примечательно, что алтайские СМИ уже давно заподозрили о хвори Попова — с тех пор, как он перестал появляться на еженедельных пресс-конференциях.

Напомним, с коронавирусом уже слегли четыре заместителя губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Ранее Попов рассказал в большом интервью altapress.ru про непринятые вовремя решения. Советуем прочитать, если интересно, когда именно минздрав заметил, что почти все пневмонии стали вирусными.

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