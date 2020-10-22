Четыре зама Виктора Томенко слегли с коронавирусом

COVID-19 выявили у Дениса Губина, Александра Климина, Александра Лукьянова и Игоря Степаненко, уточнили в пресс-службе правительства региона.

Некоторые из заболевших находятся на лечении дома, другие — в госпиталях.

На рабочих местах остаются трое заместителей председателя правительства. Это Виталий Снесарь, Данил Ситников и Иван Кибардин.

«Между руководителями произведено перераспределение обязанностей, работа продолжается», — сообщил правительственный Telegram-канал «Ленина 59».

Сам Виктор Томенко также болел коронавирусом. 10 октября он вышел на работу после лечения от двусторонней пневмонии.