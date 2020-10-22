Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 октября 5°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Четыре зама Виктора Томенко слегли с коронавирусом

У четверых заместителей губернатора Алтайского края Виктора Томенко диагностировали коронавирус.

Коридоры власти. В правительстве Алтайского края.
Коридоры власти. В правительстве Алтайского края.
Анна Зайкова

COVID-19 выявили у Дениса Губина, Александра Климина, Александра Лукьянова и Игоря Степаненко, уточнили в пресс-службе правительства региона.

Некоторые из заболевших находятся на лечении дома, другие — в госпиталях.

На рабочих местах остаются трое заместителей председателя правительства. Это Виталий Снесарь, Данил Ситников и Иван Кибардин.

«Между руководителями произведено перераспределение обязанностей, работа продолжается», — сообщил правительственный Telegram-канал «Ленина 59».

Сам Виктор Томенко также болел коронавирусом. 10 октября он вышел на работу после лечения от двусторонней пневмонии.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость