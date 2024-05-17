В Москве порядка 10 человек окружили отделение полиции, требуя вернуть им их 19-летнюю родственницу.

Она сбежала из дома, опасаясь за свою жизнь.

По ее словам, родственники тотально контролировали девушку, она опасается за свою жизнь, указывает Газета.Ru. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что девушка находится в розыске как пропавший ребенок.

По словам родственников, девушка учится в Москве на медика, но живет в Чечне. Также они сообщили, что она познакомилась с молодым человеком — не чеченцем. Связано ли это с ее преследованием, точно утверждать пока нельзя, пишет Ксения Собчак в Tetegram-канале "Кровавя барыня".

Проживание

До недавнего времени девушка жила вместе с родителями в Красногорске Московской области. Она записала видеообращение из отделения полиции, где рассказала, что перед побегом оповестила полицию о своем добровольном решении.

Но родственники подали заявление о ее исчезновении в другое отделение — московское. И скрыли реальный возраст девушки, написав, что ей нет 18 лет.

Правозащитники сообщили — полицейские согласились проследить за безопасностью девушки.

Поздно ночью стало известно, что девушки на территории отделения полиции нет. Где она сейчас — пока неизвестно.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне перестали воровать невест. И высказался в соцсетях против «нововведений» на свадьбах.

По мнению Кадырова, в обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям.

О каких правилах абсурда — глава Чечни не уточнил. Однако добавил — в регионе удалось искоренить «такое явление, как воровство невесты».

Между тем в 2020 году Кадыров выделял россиянам по 50 тыс. рублей на похищение невесты. Фонд Кадырова выделял средства в необходимом количестве на выкуп невест, писал сайт «Чечня Сегодня».

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