Она сбежала из дома, опасаясь за свою жизнь.
По ее словам, родственники тотально контролировали девушку, она опасается за свою жизнь, указывает Газета.Ru. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что девушка находится в розыске как пропавший ребенок.
По словам родственников, девушка учится в Москве на медика, но живет в Чечне. Также они сообщили, что она познакомилась с молодым человеком — не чеченцем. Связано ли это с ее преследованием, точно утверждать пока нельзя, пишет Ксения Собчак в Tetegram-канале "Кровавя барыня".
Проживание
До недавнего времени девушка жила вместе с родителями в Красногорске Московской области. Она записала видеообращение из отделения полиции, где рассказала, что перед побегом оповестила полицию о своем добровольном решении.
Но родственники подали заявление о ее исчезновении в другое отделение — московское. И скрыли реальный возраст девушки, написав, что ей нет 18 лет.
Правозащитники сообщили — полицейские согласились проследить за безопасностью девушки.
Поздно ночью стало известно, что девушки на территории отделения полиции нет. Где она сейчас — пока неизвестно.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне перестали воровать невест. И высказался в соцсетях против «нововведений» на свадьбах.
По мнению Кадырова, в обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям.
О каких правилах абсурда — глава Чечни не уточнил. Однако добавил — в регионе удалось искоренить «такое явление, как воровство невесты».
Между тем в 2020 году Кадыров выделял россиянам по 50 тыс. рублей на похищение невесты. Фонд Кадырова выделял средства в необходимом количестве на выкуп невест, писал сайт «Чечня Сегодня».
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