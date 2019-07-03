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Политика

Вице-премьер Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что естественная убыль населения в России за 4 месяца 2019 года составила 149 тысяч человек. Политик оценила ситуацию как катастрофическую, пишет ТАСС.

Татьяна Голикова.
Татьяна Голикова.
kremlin.ru

Такое заявление Татьяна Голикова сделала на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный»:

«Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тыс. человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», — заявила политик.

По словам вице-премьера, многие регионы сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также ДТП и других. Затем, когда Минздрав и правительство стали критиковать проанализированную ситуацию со смертностью, показатели начали расти.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что импортозамещение обезболивающих лекарственных препаратов, которые необходимы для оказания паллиативной помощи в РФ, будет полностью завершено к 2023 году.

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