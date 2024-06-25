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Политика

Вице-премьером правительства Республики Алтай стал Александр Прокопьев

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак 25 июня подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Прокопьева зампредседателя правительства – министром экономического развития региона.

Александр Прокопьев.
Александр Прокопьев.
Источник: фонд Александра Прокопьева

Александр Прокопьев подал заявление о сложении полномочий депутата Государственной Думы РФ. Он был депутатом Госдумы трех созывов с декабря 2011 года.Дважды избирался по Бийскому одномандатному округу № 41.

Также работал в составе комитетов по охране здоровья, по физической культуре и спорту, туризму и делам молодежи. После выборов 2021 года перешел в комитет по туризму и туристической инфраструктуре.

В 2023 году Александр Прокопьев занял 420 место в рейтинге депутатов Госдумы.

На сайте Госдумы в сведениях о доходах указано, что у Прокопьева есть дача (почти 5 тыс. кв. м), три квартиры (47, 162 и 164 кв. м), два дома (508 кв. м и 1100 кв. м), два нежилых помещения. А также мотоцикл, катер и прицеп. Кроме того, в использовании у Прокопьева находились еще две квартиры.

Доход за 2022 год у Прокопьева был 138,2 млн рублей.

Сведений о доходах за 2023 год на сайте Госдумы нет.

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