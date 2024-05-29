Владислав Даванков внес на рассмотрение законопроект, который предлагает наделить регионы правом запрещать ношение никабов и другой религиозной одежды, скрывающей лицо, сообщает Baza .

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что Россия — светское государство, в котором религия не должна ограничивать права и свободы граждан или служить основой "создания потенциальных угроз". С учетом угрозы терактов, по мнению депутатов, необходимо ограничивать ношение одежды, скрывающей лицо— иначе идентифицировать личность по камерам видеонаблюдения не получится.

В пример авторы привели район Китая, где запрещено носить никабы, а также Узбекистан, где ограничение действует с 2023 года.

При этом в Госдуме предлагают наделить руководителей субъектов и директоров учебных заведений правом самостоятельно принимать решения о запрете никабов.

Ранее в Госдуму хотели внести законопроект о переходе аллергиков на удаленную работу.

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