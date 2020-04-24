Вызов: Китай передал ВОЗ 30 млн долларов на борьбу с COVID-19

Китай пришел на помощь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передав ей безвозмездно 30 млн долларов на борьбу с коронавирусом, сообщает AFP .

Ранее США приостановили выделение взносов ВОЗ, которую они обвинили в слишком благодушном отношении к Пекину.

Президент Дональд Трамп также осудил плохую стратегию ВОЗ в борьбе с вирусом COVID-19, жертвами которого во всем мире стали более 180 тыс. человек.

Решение США о приостановке финансирования вызвало шквал негодования в мире, пишет bfm.ru.

В США критики Трампа считают, что он представляет Пекин козлом отпущения, чтобы заставить американцев забыть свои замедленные действия в начале эпидемии, когда он приветствовал решительность Китая.

Гибридная версия

Ранее журнал Nature Medicine опубликовал материал с подписями 15 ученых о рискованных экспериментах по созданию гибридной версии коронавируса.

По данным специалистов, группой людей был создан искусственный патоген и проводилась проверка его способности к заражению на летучих мышах и клетках эпителия легких человека. В этом исследовании участвовали и китайские ученые из лаборатории Уханьского института вирусологии, которому в 2015 году присвоили самый высокий уровень опасности.