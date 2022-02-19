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Политика

Въезд в ДНР и ЛНР закрыла Россия

В погрануправлении УФСБ по Ростовской области завили, что Россия закрыла выезд на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает ТАСС.

Граница.
Граница.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Пункты пропуска в области перевели только на въезд с 9.00 19 февраля, уточнил представитель ведомства на совещании с участием врио главы МЧС Александра Чуприяна. Пограничные пункты пропуска Ростовской области работают только на въезд в Россию и переведены в усиленный режим.

Население начало покидать ЛНР и ДНР еще до объявления властями эвакуации из-за угрозы силового захвата Донбасса украинскими ВСУ, указывает Газета.Ru.

В Ростовской области создано 143 пунктов временного размещения для беженцев из ЛНР и ДНР. В пунктах прибывающих ждет медицинское обслуживание и горячее питание.

Президент РФ Владимир Путин распорядился оказать материальную помощь беженцам. В бюджет Ростовской области уже поступили 5 млрд рублей на эти цели, сообщил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Между тем всеобщую мобилизацию объявили в ДНР и ЛНР.

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