Владимир Путин назвал главную проблему России

Президент также утверждает, что из-за сложившейся проблемы необходимо обратить внимание на рынок труда.
«И второе — это, конечно, уровень безработицы. Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно. Но повторяю еще раз, Ростов — это развитый регион и в промышленном отношении, и в отношении возможностей для сельского хозяйства. Конечно, нужно обратить внимание на рынок труда», — сказал Путин.
Губернатор региона признал, что показатель безработицы в области вырос, а ее уменьшение назвал важнейшей задачей. Он также пообещал, что приложит все усилия для ее решения.