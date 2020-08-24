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24 августа
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Политика

Владимир Путин назвал главную проблему России

Президент страны Владимир Путин заявил, что безработица является одной из главных проблем в стране. Об этом он сообщил на рабочей онлайн-встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Президент также утверждает, что из-за сложившейся проблемы необходимо обратить внимание на рынок труда.

«И второе — это, конечно, уровень безработицы. Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно. Но повторяю еще раз, Ростов — это развитый регион и в промышленном отношении, и в отношении возможностей для сельского хозяйства. Конечно, нужно обратить внимание на рынок труда», — сказал Путин.

Губернатор региона признал, что показатель безработицы в области вырос, а ее уменьшение назвал важнейшей задачей. Он также пообещал, что приложит все усилия для ее решения.

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