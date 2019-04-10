Владимир Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном поправил переводчика и в шутку назвал его «бандитом», пишет РБК.

Говоря о взаимоотношениях Швеции и России, Путин заявил, что предприниматели из Швеции являются друзьями. Переводчик заменил это слово на слово «партнеры».

«Примерно пять миллиардов инвестиций со стороны шведских наших друзей — так и есть, наших друзей шведских — вложено в российскую экономику», — сказал российский президент.

После этого он обратился к переводчику: «Я сказал друзей, а он — „партнеры“. Бандит», — пошутил Путин.

«Однокоренные слова», — прокомментировал Life.ru эту шутку пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, откуда глава государства знает шведский.