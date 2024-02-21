Как выглядит автомобиль, который Путин подарил Ким Чен Ыну. И зачем он это сделал

Глава правительства РФ подарил лидеру КНДР автомобиль отечественного производства Aurus. Ким Чен Ын стал первым главой, который получил Aurus в подарок от Путина.

Владимир Путин и Ким Чен Ын в 2023 году.

Как и ранее марка и модель автомобиля не сообщается.

Зачем Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

Aurus приметился главе КНДР еще в сентябре 2023 года, когда он приезжал в космодром "Восточный". Песков также отметил, что президент сам показал Ким Чен Ыну автомобиль и он ему понравился. Исходя из это Путин и решил подарить Aurus Ким Чен Ыну, марку и модель которого держат в секрете.

Сам президент пользуется лимузином Aurus Senat с 2018 года. Напомним, что на нем он прибыл 7 мая 2018 года на церемонию вступления в должность президента.

Бронированный лимузин Владимира Путина проекта "Кортеж". kremlin.ru

Также в Кремле отметили, что Россия намерена продолжить развитие отношений с Северной Кореей. Об этом сообщил Дмитрий Песков на брифинге.

Как отреагировали на подарок Путина Ким Чен Ын и его близкие

В Центральном телеграфном агентстве Кореи заявили, что подарок получили. Сам лидер КНДР выразил признательность и поблагодарил российского президента. Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон отметила, что этот презент является ярким проявлением особых близких отношений между главами двух стран. Она назвала такой подарок лучшим для лидера КНДР.

Что за автомобиль Aurus

Aurus является первым российским брендом автомобилей класса люкс. Их начали выпускать в 2013 году, линейка относится к представительским автомобилям российского производства.

В настоящее время автомобилями Aurus Senat пользуется Владимир Путин и другие члены правительства. В линейку премиальных автомобилей Aurus входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

Кстати, вот как выглядит Aurus Senat 2022 года выпуска:

Ранее сообщалось, что машину отечественного автопрома подарил Путин северокорейскому лидеру.

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