Машину отечественного автопрома подарил Путин северокорейскому лидеру

Владимир Путин и Ким Чен Ын в 2023 году.

Марка и модель машины не называются, указывает Газета.Ru.

В сентябре прошлого года Ким Чен Ын приезжал в Россию с рабочим визитом. Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Ким Чен Ын и Владимир Путин.

Главе Северной Кореи Владимир Путин подарил перчатку от космического скафандра, побывавшего в космосе, и карабин отечественного производства.

Путин же в подарок получил от Ким Чен Ын карабин, который сделан северокорейскими мастерами.

Также были и другие подарки.

Известно, что Путин показал Ким Чен Ыну российский лимузин Aurus, на котором приехал к месту встречи на космодроме Восточный.

А Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР.

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