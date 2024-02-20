Машину отечественного автопрома подарил Путин северокорейскому лидеру

Марка и модель машины не называются, указывает Газета.Ru.
В сентябре прошлого года Ким Чен Ын приезжал в Россию с рабочим визитом. Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Ким Чен Ын и Владимир Путин.
Главе Северной Кореи Владимир Путин подарил перчатку от космического скафандра, побывавшего в космосе, и карабин отечественного производства.
Путин же в подарок получил от Ким Чен Ын карабин, который сделан северокорейскими мастерами.
Также были и другие подарки.
Известно, что Путин показал Ким Чен Ыну российский лимузин Aurus, на котором приехал к месту встречи на космодроме Восточный.
А Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР.
Самое важное - в нашем Telegram-канале