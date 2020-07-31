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31 июля
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Политика

Владимир Путин подписал закон о трехдневном голосовании

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Теперь оно может проходить в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Соответствующий документ появился на Официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин во время голосования.
Владимир Путин во время голосования.
kremlin.ru

Ранее поправки в избирательное законодательство приняли в Госдуме и одобрили в Совфеде. Формат многодневного голосования, по новому закону, будет распространяться по решению избиркома на выборы всех уровней.

«По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех», — говорится в документе.

При этом подсчитывать бюллетени теперь будут в последний день. Формат голосования вне зданий избиркомов, на придомовых территориях, при многодневном голосовании сохранится. Досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям в таких случаях организовывать не будут. Закон вступает в силу со дня его опубликования.

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