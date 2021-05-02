Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой

2 мая Владимир Путин поздравил россиян со Светлой Пасхой. «Этот праздник пробуждает веру, надежду и стремление помогать ближним», — передает слова президента официальный сайт Кремля.

Ночная служба на Пасху в Барнауле.

Пасха, которая являет собой торжество жизни, добра и справедливости, по мнению главы государства, имеет нравственное значение.

В послании Владимира Путина отмечается, что церковь продолжает продвигать высокие идеалы и семейные ценности, а также заботится о воспитании подрастающего поколения и помогает в решениях социальных проблем.

Российская православная церковь и остальные христианские конфессии поддерживают «гражданский мир и согласие в стране» и развивают «межрелигиозный и межнациональный диалоги».

«И конечно, особо отмечу неустанное, истинно подвижническое служение Церкви, которое в нынешнее сложное время стало надежной духовной опорой для миллионов людей», — заключил президент и пожелал россиянам здоровья, радости и благополучия.

2 мая Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее сообщалось, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Пасхальную службу в Успенском кафедральном соборе в Бийске.