Владимир Путин признался, что предпочитает чай из алтайских трав

На встрече с фермерами и общественниками в Адыгее 23 декабря президент РФ Владимир Путин признался, что предпочитает отвар из трав, собранных на Алтае, а не чай и кофе. Его высказывание нашло горячий отзыв в соцсетях, хотя на встрече обсуждали и более серьёзные темы. Люди интересуются, где такие травы можно купить.

Речь на встрече в Адыгее шла о развитии сельского хозяйства и сельских территорий в России. Наблюдательный глава чайного Серафим Тимченко отметил, что Владимир Путин в поезде во время поездки по Крымскому мосту пили чай из стакана в в металлическом подстаканнике.

И задал ему вопрос, какой сорт чая он предпочитает. Тогда президент и признался, что отдает предпочтение отвару из алтайских трав, рассказывает «ТАСС».

«Я пью вообще такие заваренные, облитые кипятком травы из Алтая», — сказал он.

Надо сказать, что темы на встрече обсуждались весьма важные — например, кооператор рассказал, что происходят спекуляции с пригодной для выращивания чая землей.

Но в соцсетях подхватили именно тему трав. Мнения читателей приводит, в частности, «Царьград».

«Где такой чай можно купить? Дайте знать. Объём продаж за неделю станет выше облаков!» — поинтересовался в Twitter комментатор Коля Тихий.

Кое-кто из комментаторов считал, что речь шла о фиточае «без кофеина», который позволит президенту прожить дольше.