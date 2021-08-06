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Политика

Владимир Путин срочно вызвал к себе в Кремль министра транспорта

Президент России Владимир Путин во время онлайн-совещания срочно вызвал на разговор министра транспорта Виталия Савельева, пишет bfm.ru.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Речь на совещании шла о цифровизации и переводе «в цифру» до 90% всех перевозочных документов на автотранспорте, что позволит ускорить скорость движения товаров.

«Виталий Геннадьевич (Савельев, — прим. ред), что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работа с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите лично, мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас», — сказал глава государства.

«Я понял», — ответил министр, после чего Путин уточнил, чтобы тот подъехал сразу после заседания.

Ранее altapress.ru писал, как цифровизация делает работу алтайских аграриев более эффективной.

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