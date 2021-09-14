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Политика

Владимир Путин ушел на самоизоляцию

Президент России Владимир Путин вынужден соблюдать режим самоизоляции из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Об этом говорится на сайте Кремля.

Совещание Путина с главами регионов по борьбе с коронавирусом.
Совещание Путина с главами регионов по борьбе с коронавирусом.
kremlin.ru.

Продолжительность карантина главы государства не уточняется, сказано лишь об «определенном периоде времени».

Из-за самоизоляции Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств — членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.

Кто именно был инфицирован в окружении Путина — не сообщается.

«Президент абсолютно здоров», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, сдавал ли президент ПЦР-тест и показал ли тот негативный результат, Песков ответил: «Безусловно», пишет ТАСС.

Ранее президент намекал, что может уйти на карантин, но Песков поспешил объяснить, что Путин высказался «образно».

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