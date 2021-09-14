Владимир Путин ушел на самоизоляцию

Продолжительность карантина главы государства не уточняется, сказано лишь об «определенном периоде времени».
Из-за самоизоляции Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств — членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.
Кто именно был инфицирован в окружении Путина — не сообщается.
«Президент абсолютно здоров», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, сдавал ли президент ПЦР-тест и показал ли тот негативный результат, Песков ответил: «Безусловно», пишет ТАСС.
Ранее президент намекал, что может уйти на карантин, но Песков поспешил объяснить, что Путин высказался «образно».