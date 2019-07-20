Владимир Путин высказался о росте цен на бензин

«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — сказал Путин на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
По словам президента, рост цен на моторное топливо — ниже уровня инфляции. В 2019 году такого значительного роста цен, как в прошлом, не было, добавил глава государства.
Напомним, после резкого повышения цен на топливо в 2018 году правительство РФ заключило с нефтяными компаниями соглашение по заморозке цен на бензин. Поэтому был введен демпфирующий акциз, благодаря которому государство компенсирует нефтяникам из бюджета порядка 60% недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок.
В марте 2019 года договор между правительством и нефтяниками был пролонгирован до 1 июля, после чего цены на бензин были разморожены.