Владимир Путин высказался о росте цен на бензин

«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — сказал Путин на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината.