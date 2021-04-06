Владимир Путин выступит с посланием 21 апреля

21 апреля Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

В беседе с журналистами Дмитрий Песков также добавил, что о месте проведения мероприятия будет объявлено позже: «Прорабатываются разные варианты».

При этом пресс-секретарь главы РФ отказался раскрывать темы предстоящего послания. «Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем делать этого сейчас», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что послание Владимира Путина Федеральному собранию в 2021 году запланировали на 22 апреля — «годовщину» голосования по поправкам к Конституции.