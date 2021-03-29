Вновь 22 апреля. Послание Путина запланировали на день рождения Ленина, как поправки к Конституции

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое должно стать особенно социальным, запланировали на 22 апреля, сообщает РБК .

Как рассказали изданию источники, близкие к Кремлю и Совфеду, оглашение послания президента наметили на 22 апреля — в день рождения Владимира Ленина.

Эту дату, по заверениям собеседников, сейчас рассматривают в качестве основной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию.

«Мы сообщим дату послания», — уклончиво ответил он на просьбу прокомментировать перенос послания на 22 апреля.

Песков заверил, что дату обращения президента назовут своевременно, причем это произойдет скоро.

Геннадий Зюганов. duma.gov.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА «Новости», что послание нельзя больше откладывать, поэтому вторая половина апреля — идеальный вариант.

«Я думаю, будет в апреле, во второй половине, а когда — посмотрим. Это моя вера. Дальше откладывать нельзя», — подчеркнул политик.

Примечательно, что в 2020 году на 22 апреля планировали проведение голосования по поправкам к Конституции.

«22 апреля посчитали „оптимальной датой“, так как 19 апреля заканчивается православный Великий пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан», — объяснили тогда выбор в пользу дня рождения Ленина.

Билборд с призывом идти голосовать за поправки к Конституции. altapress.ru.

Напомним, из-за коронавируса голосование по поправкам с апреля перенесли на лето — голосование началось 1 июля и продолжалось в течение недели.

Что касается послания президента, то ранее сроки определяли на середину февраля 2021 года. Впервые о переносе традиционного обращения, которое обычно проходит в конце года, сообщили в ноябре 2020 года.