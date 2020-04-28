Владимир Путин снова продлил режим самоизоляции в России

Президент России Владимир Путин вновь обратился к россиянам, во время совещания с главами регионов по мерам борьбы с коронавирусом. Он рассказал о мобилизации промышленности, ввел новый профессиональный праздник и продлил режим самоизоляции.

Президент отметил, что в России вырос темп выпуска аппаратов ИВЛ — с 60−70 до 800 штук в месяц. «С нуля развернули производство целого ряда лекарств, защитные костюмы распределяем буквально с колес. Задача по обеспечению койко-мест в больницах решена почти полностью, развернуто 116 тысяч коек… Важно, чтобы в каждом регионе была стопроцентная готовность», — отметил президент.

После, Владимир Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом и предложил установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи.

Также президент заявил, что пик по коронавирусу в России еще не пройден и предложил следующие меры для безопасности граждан и экономики государства.

Большие майские праздники. 6 , 7 и 8 мая будут нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом , период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Правительство , Роспотребнадзор и рабочая группа Госсовета до 5 мая должны подготовить рекомендации для поэтапного выхода из режима самоизоляции с 12 мая. Субъекты получат документ заранее , чтобы к 11 мая подготовить свои действия. Правительство должно разработать масштабный план действия совместно с бизнесом по восстановлению дохода граждан и роста экономики.

«Надо настроиться, что впереди сложный процесс и не такой быстрый, как бы нам этого хотелось», — подчеркнул президент.

COVID-19 в Алтайском крае

Всего в регионе 324 человека, инфицированных коронавирусом.

Из общего числа заболевших 28 случаев — завозных, в том числе 2 — из-за рубежа; 250 случаев — по контакту с заболевшими.

Из 324 заболевших: 44 — выявлены у больных внебольничной пневмонией, 44 — у заболевших ОРВИ, в 236 случаях — бессимптомное течение. Выписаны за сутки 6 человек, всего выздоровело — 35.