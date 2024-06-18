Владимир Путин впервые с 2000 года посетит Северную Корею

Сейчас во всю в Северной Корее готовятся принять президента России. По всей стране вывешены плакаты с российским лидером.
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что ожидающийся визит Путина в КНДР принесет хорошие результаты.
По итогам переговоров, произошедших в 2023 году, глава государства заявил о перспективах военно-технического сотрудничества России с КНДР. Это были вторые переговоры Путина и Ким Чен Ына. Первая встреча прошла в апреле 2019 года также в России.
Ранее сообщалось, что составили фамильное древо президента Владимира Путина.
Самое важное - в нашем Telegram-канале