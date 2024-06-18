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Политика

Владимир Путин впервые с 2000 года посетит Северную Корею

Последний визит президента России в КНДР был в 2000-м, когда страной руководил Ким Чен Ир, отец действующего лидера. Путин приедет в Корею 18-19 июня, сообщает РБК.

Владимир Путин и Ким Чен Ын в 2023 году.
Владимир Путин и Ким Чен Ын в 2023 году.
krenlim.ru

Сейчас во всю в Северной Корее готовятся принять президента России. По всей стране вывешены плакаты с российским лидером.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что ожидающийся визит Путина в КНДР принесет хорошие результаты.

По итогам переговоров, произошедших в 2023 году, глава государства заявил о перспективах военно-технического сотрудничества России с КНДР. Это были вторые переговоры Путина и Ким Чен Ына. Первая встреча прошла в апреле 2019 года также в России.

Ранее сообщалось, что составили фамильное древо президента Владимира Путина.

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