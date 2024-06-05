Генеалогическое древо Владимира Путина с информацией до середины XVII века представили на одном из стендов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Об этом пишет РБК.

Управляющий партнер компании «Дом семейных традиций «Кристиан» Михаил Шевелев сообщил, что данные для составления генеалогического древа предоставил один из родственников Путина, который в течение примерно 20 лет исследовал историю семьи в качестве хобби.

Используя метрические записи, он смог восстановить информацию о 13 поколениях предков. Шевелев подчеркнул, что в основном члены семьи Владимира Путина проживали в Тверской губернии и редко переезжали в другие регионы страны.

Также он отметил, что при поиске информации о конкретном человеке существуют ограничения, связанные с законом о защите персональных данных. Однако данные, которым более 75 лет, на данный момент являются общедоступными, и работа с ними не регулируется законодательством.

Ранее сообщалось, что у Путина нет дачи на Алтае. Уничтожающий пожар произошел на особо охраняемой территории.

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