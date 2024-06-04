Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию том, что на Алтае якобы сгорела резиденция Владимира Путина. Об этом пишет "Коммерсант".

«Нет такого официального объекта. Мы просто не располагаем такой информацией», — сказал Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что на Алтае якобы сгорела «дача Путина».

Пресс-секретарь президента отметил, что среди резиденций Владимира Путина «этого объекта нет».

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что одно из зданий «резиденции Владимира Путина» в Онгудайском районе Республики Алтай практически полностью сгорело. Причина пожара не была названа.

По официальным данным, на этом месте находится санаторно-курортный комплекс «Алтайское подворье», который принадлежит компании «Газпром». Однако этот объект нельзя использовать для отдыха — он является особо охраняемой территорией и предназначен для отдыха высших лиц государства.

В «Газпроме» уточнили, что комплекс нужен для проведения встреч с деловыми партнерами, корпоративных мероприятий и приема иностранных гостей.

Ранее сообщалось, что строительство газпромовского санатория "Алтайское подворье" завершено.

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