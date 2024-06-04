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Политика

Заявление Кремля: у Путина нет дачи на Алтае. Уничтожающий пожар произошел на особо охраняемой территории

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию том, что на Алтае якобы сгорела резиденция Владимира Путина. Об этом пишет "Коммерсант".

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Нет такого официального объекта. Мы просто не располагаем такой информацией», — сказал Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что на Алтае якобы сгорела «дача Путина».

Пресс-секретарь президента отметил, что среди резиденций Владимира Путина «этого объекта нет».

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что одно из зданий «резиденции Владимира Путина» в Онгудайском районе Республики Алтай практически полностью сгорело. Причина пожара не была названа.

По официальным данным, на этом месте находится санаторно-курортный комплекс «Алтайское подворье», который принадлежит компании «Газпром». Однако этот объект нельзя использовать для отдыха — он является особо охраняемой территорией и предназначен для отдыха высших лиц государства.

В «Газпроме» уточнили, что комплекс нужен для проведения встреч с деловыми партнерами, корпоративных мероприятий и приема иностранных гостей.

Ранее сообщалось, что строительство газпромовского санатория "Алтайское подворье" завершено.

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