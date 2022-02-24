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Политика

Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране, сообщает RT.

Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский.
Скриншот видео UATV Channel

По его словам, военное положение вводится на всей территории Украины.

«Сегодня утром президент Путин объявил о проведении специальной военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре, по нашим пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение по всей территории государства. Минуту назад я провел беседу с президентом Байденом. США начинают собирать международную поддержку. От вас нужно спокойствие. По возможности, оставайтесь дома. Мы работаем. Работает весь сектор безопасности и обороны Украины. Без паники, мы готовы ко всему и всех победим», — цитирует Зеленского «Интерфакс».


Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен в эфире телеканала NBC заявил, что до утра 24 февраля российские войска начнут «вторжение» на Украину.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

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