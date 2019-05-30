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Политика

Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал политика есть шаурму, чтобы стать ближе к народу, сообщают «Известия». Мясо в лаваше, по мнению президента, полезно для тех, кто «во власти».

Шаурма.
Шаурма.
wikimedia.org

«Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и уж тем более позорного», — написал он в Instagram.

По мнению политика, шаурма помогает не «забронзоветь».

Ранее Зеленский также вспомнил о шаурме, поздравляя жителей Киева с Днем города. «Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро», — говорил он.

Напомним, 20 мая в Верховной Раде прошла инаугурация Зеленского, после чего от тут же заявил о роспуске Рады и предложил кабмину Украины уйти в отставку.

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