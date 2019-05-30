Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму

«Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и уж тем более позорного», — написал он в Instagram.
По мнению политика, шаурма помогает не «забронзоветь».
Ранее Зеленский также вспомнил о шаурме, поздравляя жителей Киева с Днем города. «Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро», — говорил он.
Напомним, 20 мая в Верховной Раде прошла инаугурация Зеленского, после чего от тут же заявил о роспуске Рады и предложил кабмину Украины уйти в отставку.