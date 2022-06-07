Власти Алтая рассказали про первую поездку в ЛНР, где нужно восстановить аграрный район

В правительстве Алтайского края рассказали про первую рабочую поездку в Луганскую Народную Республику в целях ознакомления с проблемными вопросами.

Напомним, Алтайский край поможет восстановить разрушенный Славяносербский район ЛНР, где из-за боевых действий пострадала значимая часть инфраструктуры и социальной сферы.

Район принадлежит к аграрной категории: агропромышленный комплекс ориентирован на растениеводство, животноводство, овощеводство и садоводство. Также территория богата залежами полезных ископаемых.

Именно поэтому в состав рабочей группы вошли зампреды правительства Алтайского края по сельскому хозяйству, промышленности и социальной сферы Александр Лукьянов, Александр Климин и Игорь Степаненко. Возглавил делегацию заместитель по внутренней политике Денис Губин.

«Задачи нашей поездки — это ознакомление с проблемными вопросами района для оказания помощи и в предстоящем восстановлении социальных объектов, коммунальной инфраструктуры, и благоустройстве территорий. Мы проработали эти вопросы на месте и обсудили планы по восстановлению пострадавших территорий. Могу сказать, что по итогам будет подписано соглашение с ЛНР и Славяносербским районом», — пояснил Губин.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Денис Губин. Анна Зайкова

В администрации района рассказали, что в ходе встречи «были намечены совместные планы по восстановлению инфраструктуры, разрушенного жилья, дорог».

«За восемь лет военных действий зафиксировано большое количество повреждений жилых домостроений, объектов социальной сферы, инфраструктуры. Благодаря поддержке Российской Федерации, договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи теперь у нас будет возможность восстановить разрушения», — подчеркнул глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что при поддержке России в республике восстановят поврежденную инфраструктуру.