Власти Алтая рекомендовали работодателям сделать 31 декабря выходным

Такое решение глава региона принял во время планерки в понедельник, 16 декабря.
«Хорохордин сообщил, что часть регионов решили сделать 31 декабря выходным днем. В Республике Алтай работодателям рекомендуется последовать этому примеру и перенести рабочий день на 28 декабря», — говорится в сообщении.
Напомним, в конце ноября депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным. Однако в этом году перенести выходной постановлением правительства России уже невозможно, но соответствующее решение можно принять на местах.
Республика Алтай — третий регион в СФО, который принял решение сделать 31 декабря выходным. Ранее такой указ подписал губернатор Томской области.