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Политика

Власти Алтая рекомендовали работодателям сделать 31 декабря выходным

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин порекомендовал сделать 31 декабря выходным днем, сообщает официальный сайт правительства региона.

Елка. Новый год и Рождество.
Елка. Новый год и Рождество.
СС0

Такое решение глава региона принял во время планерки в понедельник, 16 декабря.

«Хорохордин сообщил, что часть регионов решили сделать 31 декабря выходным днем. В Республике Алтай работодателям рекомендуется последовать этому примеру и перенести рабочий день на 28 декабря», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце ноября депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным. Однако в этом году перенести выходной постановлением правительства России уже невозможно, но соответствующее решение можно принять на местах.

Республика Алтай — третий регион в СФО, который принял решение сделать 31 декабря выходным. Ранее такой указ подписал губернатор Томской области.

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