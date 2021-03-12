Власти Алтайского края объяснили, что даст роспуск сельсоветов и будут ли тиражировать этот опыт

Центр управления районом
Напомним детали этого революционного преобразования управления сельской территорией, к которому готовятся в Залесовском районе.
- Здесь решено отказаться от выборов депутатов и глав сельсоветов, упразднить все 9 сельсоветов и объединить их в муниципальный округ.
- Центр управления районом будет один — в Залесово.
- Представительный орган, в котором будут принимать решения депутаты, тоже будет один — Залесовский райсовет.
- На местах вместо выборного главы сельсовета будет трудиться назначенный сотрудник муниципального округа.
Одним из инициаторов и главным двигателем реорганизации является энергичный глава Залесовского района Александр Пластеев. Большинство депутатов сельсоветов предложение поддержали и за новую модель проголосовали.
Плана тиражировать нет
Новая модель в Залесовском районе заработает с 1 января 2022 года. Будет ли район единственным в крае, где прошла подобная реорганизация, или его путем пойдут другие?
Стелла Штань объяснила, что интерес к преобразованию в муниципальный округ проявляет Чарышский район. Если решение примут местные депутаты, власти готовы обеспечить законодательное сопровождение.
Но, как заверила эксперт, «никакого плана в правительстве по формированию муниципальных округов нет».
«Сегодня это исключительно инициатива с мест», — сказала она.
Деревня не ликвидируется
Представитель губернатора и правительства в АКЗС также постаралась развеять опасения, которые высказывали жители Залесовского района. Упразднение сельсоветов не означает ликвидацию села, объяснила она.
«Деревня остается как административно-территориальная единица, сохраняется прописка в паспорте и все льготы сельского жителя. Идет реформирования муниципальных образований как юридических структур», — сказала Штань.
Что касается назначенца, который будет работать в бывшем сельсовете (чтобы людям не приходилось ездить за решением простых вопросов в райцентр), то «по статусу и набору полномочий он будет идентичен главе, и его назначение будет по согласованию с районным советом», объяснила Стелла Штань.
Концентрация финансов и кадров
Главной задачей такой реорганизации представитель правительства в АКЗС назвала совершенствование управленческой модели. Произойдет «концентрация финансовых, кадровых, управленческих возможностей на базе муниципального округа».
Такие формы местного самоуправления как сходы или конференции граждан или территориальное самоуправление сохраняются — жители упраздненных сельсоветов вполне могут ими воспользоваться.
И, как полагает Стелла Штань, единый центр управления районом позволит лучше решать земельные вопросы, активнее привлекать инвесторов и участвовал в программах местных инициатив.
Поживем — увидим
Вопрос качества кадров на местах представитель правительства в АКЗС прокомментировала достаточно осторожно. С одной стороны, очень сложно подбирать людей даже в депутаты, особенно — на пост главы поселения.
В то же время к начальнику территориального отдела, который будет работать вместо главы, не такие жесткие требования к уровню образования. «Но это не говорит о том, что можем на эту должность назначать человека с начальным образованием», — в то же время сказала она.
В целом же концентрация власти на уровне района позволит качественней прорабатывать вопросы.
«Поживем — увидим. Мое личное мнение — это совершенно эффективная муниципальная модель и она имеет право на существование», — сказала Стелла Штань.