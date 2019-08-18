Власти Бийска не нашли «кладбище домашних животных» и назвали его фейком

«В соцсетях вышла информация, что за Сорокино нашли кладбище собак числом порядка 40-ка оскелетированных трупов. Как нам сообщил начальник Фоминского территориального отдела Владимир Захаров, на данный момент эта информация не имеет подтверждения. Поиски данного кладбища по указанным в информации координатам результатов не дали. По всей видимости, это просто очередной фейк. Тем не менее, мы будем следить за развитием ситуации», — говорится в сообщении бийской администрации.