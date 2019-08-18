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Политика

Власти Бийска не нашли «кладбище домашних животных» и назвали его фейком

Администрация Бийска назвала сообщение о свалке собачих останков, которые нашли жители города, фейком. Власти «кладбище домашних животных» не обнаружили.

Останки собак.
Останки собак.
Татьяна Карпова в vk.com/incident_22

«В соцсетях вышла информация, что за Сорокино нашли кладбище собак числом порядка 40-ка оскелетированных трупов. Как нам сообщил начальник Фоминского территориального отдела Владимир Захаров, на данный момент эта информация не имеет подтверждения. Поиски данного кладбища по указанным в информации координатам результатов не дали. По всей видимости, это просто очередной фейк. Тем не менее, мы будем следить за развитием ситуации», — говорится в сообщении бийской администрации.

Ранее сообщалось, что горожанка наткнулась на свалку в лесу неподалеку от садоводства «Заря». Фотографии находки она разместила в группе «Инцидент Бийск». «Почему трупы просто выброшены, а не захоронены?», — задалася вопросом автор записи.

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