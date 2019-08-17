Соцсети: в Алтайском крае обнаружили свалку собачьих трупов

Горожанка наткнулись на свалку случайно. Женщина сообщает, что в лесу около 40 собачьих трупов. «Почему трупы просто выброшены, а не захоронены?», — задается вопросом автор записи.
Официальной информации о случившемся еще не поступало. Также точно неизвестно, сколько трупов лежит в лесу.
Напомним, ранее другая жительница Бийска опубликовала в группе «Инцидент Бийск» видео с ул. Разина. Девушка сняла кучи мусора вдоль дороги и утверждает, что «этом году мусор редко вывозят, и люди стали гадить у себя под носом».