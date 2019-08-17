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Происшествия

Соцсети: в Алтайском крае обнаружили свалку собачьих трупов

В группе «Инцидент Бийск» одна из очевидцев опубликовала фотографии останков собак. По информации женщины, трупы лежат в лесу неподалеку от садоводства «Заря».

Останки собак.
Останки собак.
Татьяна Карпова в vk.com/incident_22

Горожанка наткнулись на свалку случайно. Женщина сообщает, что в лесу около 40 собачьих трупов. «Почему трупы просто выброшены, а не захоронены?», — задается вопросом автор записи.

Официальной информации о случившемся еще не поступало. Также точно неизвестно, сколько трупов лежит в лесу.

Напомним, ранее другая жительница Бийска опубликовала в группе «Инцидент Бийск» видео с ул. Разина. Девушка сняла кучи мусора вдоль дороги и утверждает, что «этом году мусор редко вывозят, и люди стали гадить у себя под носом».

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