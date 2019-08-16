Бийчане ополчились сами на себя из-за зловонных куч

Жительница Бийска опубликовала в группе «Инцидент Бийск» видео с ул. Разина. Девушка сняла кучи мусора вдоль дороги и утверждает, что «этом году мусор редко вывозят, и люди стали гадить у себя под носом».

Горожанка говорит, что эта свалка не единственная. Если идти дальше по улице, по ее словам, можно найти еще.

«Пройти невозможно ужасный запах ну и, конечно, вид!», — говорит она.

Также девушка возмущается, что люди подкармливают бездомных собак и кошек, которые «играют немаловажную роль в растаскивании мусора».

«Если вам их настолько жалко либо забирайте их домой либо ищите для них приют. Страшно выйти с ребёнком на улицу, когда там бегают такие псины», — утверждает автор ролика.

В комментариях жители наукограда отмечают, что совсем недавно на указанном месте было чисто, а коммунальщики оперативно вывозят мусор с таких свалок.

«Я сколько раз видела и молодые не хотят далеко нести кидают рядом. Сама хожу почти каждый день по всей улице Разина и все это вижу. Нужно в первую очередь следить за собой. А потом уже выкладывать такие видео», — пишет одна из участников группы.

«На вопрос „кто этим должен заниматься?“, отвечу так: в первую очередь, этим должны заниматься сами люди! Знаете, лучше бы старосты домов собирали общее собрание дома и те, кто выкидывают мусор в не предназначенное место, заставляли их убирать или же вводили санкции», — добавляет другой комментатор.

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